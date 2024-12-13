Авиация РФ разрушила ключевую переправу ВСУ в районе Великой Новоселки

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Российская авиация уничтожила переправу через реку Мокрые Ялы, которую Вооруженные силы Украины использовали для переброски подкреплений в районе населенных пунктов Новый Комар и Раздольное. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Уничтоженная переправа находилась к северу от Великой Новоселки и играла ключевую роль в попытках ВСУ контратаковать российские силы. Подразделения Украины использовали её для усиления своих позиций и атак на российские подразделения в данных населённых пунктах.
Ранее, 6 декабря, Рогов сообщил, что ВСУ продолжают попытки выбить российские войска из этих районов, однако российская авиация активно препятствует их действиям.
Утром 13 декабря стало известно, что группировка «Центр» прорвала оборону ВСУ с помощью самоходного миномета.
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Ранее, 6 декабря, Рогов сообщил, что ВСУ продолжают попытки выбить российские войска из этих районов, однако российская авиация активно препятствует их действиям.
Утром 13 декабря стало известно, что группировка «Центр» прорвала оборону ВСУ с помощью самоходного миномета.
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Мария Моисеева