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Российские военнослужащие поразили 12 бригад боевиков ВСУ в курском приграничье, доложили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ…» — сказано в сводке оборонного ведомства.Перед этим в МО РФ докладывали о суточных потерях противника в зоне группировки войск «Восток». Уточнялось, что ВСУ лишились бронемашины и самоходок.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. В Кремле периодически напоминают о том, что боевые действия закончатся, когда Россия выполнит все поставленные перед ней задачи.
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Никита Кротов