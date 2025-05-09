Неизвестные повредили памятник маршалу Малиновскому в ночь на 9 мая

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn
Неизвестные в масках повредили памятник маршалу Родиону Малиновскому в Одессе. Это произошло в ночь на 9 мая, пишут украинские СМИ.
Накануне Дня Победы неизвестные сорвали памятную табличку на памятнике. При этом власти города и местная полиция не делали официальных заявлений о произошедшем.
Напомним, что весной 1944 года советские военные под командованием Родиона Малиновского освободили Одессу во время успешного наступления 3-го Украинского фронта. Наступательная операция являлась частью нескольких крупных побед Красной армии на юге, завершив освобождение Одессы от немецко-румынской оккупации.
Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области. Атака не оказала влияния на проведение праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы, которые проводятся в штатном режиме.
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Напомним, что весной 1944 года советские военные под командованием Родиона Малиновского освободили Одессу во время успешного наступления 3-го Украинского фронта. Наступательная операция являлась частью нескольких крупных побед Красной армии на юге, завершив освобождение Одессы от немецко-румынской оккупации.
Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области. Атака не оказала влияния на проведение праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы, которые проводятся в штатном режиме.
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Анастасия Чинкова