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Штатовские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают помех России. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на военных чиновников Незалежной.
По данным журналистов, это вынуждает боевиков ВСУ прекратить использование некоторых видов западных вооружений, поскольку их эффективность упала. В материале сказано, что РФ подавляет современное оружие Запада. В частности, снаряды Excalibur с GPS-наведением и системы HIMARS.
До этого генштаб ВСУ признавал потери позиций к востоку от Евгеньевки на Покровском направлении. Также американский журналист и ветеран ВМС США Патрик Ланкастер заявлял, что украинские неонацисты продолжают отступать на Харьковском направлении.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, на фоне которой страны коллективного Запада начали поставлять вооружения Украине, представив миротворческую миссию России, как «вторжение». Конечная цель российских войск – денацификация и демилитаризация Украины.
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До этого генштаб ВСУ признавал потери позиций к востоку от Евгеньевки на Покровском направлении. Также американский журналист и ветеран ВМС США Патрик Ланкастер заявлял, что украинские неонацисты продолжают отступать на Харьковском направлении.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, на фоне которой страны коллективного Запада начали поставлять вооружения Украине, представив миротворческую миссию России, как «вторжение». Конечная цель российских войск – денацификация и демилитаризация Украины.
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Никита Кротов