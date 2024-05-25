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Вооружение США со спутниковым наведением не справляется с российскими помехами

WP: Вооружение США со спутниковым наведением не справляется с помехами РФ
25 мая 2024, 10:05
Фото:.istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото:.istockphoto/Aleksandr Golubev

Штатовские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают помех России. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на военных чиновников Незалежной.
По данным журналистов, это вынуждает боевиков ВСУ прекратить использование некоторых видов западных вооружений, поскольку их эффективность упала. В материале сказано, что РФ подавляет современное оружие Запада. В частности, снаряды Excalibur с GPS-наведением и системы HIMARS.

До этого генштаб ВСУ признавал потери позиций к востоку от Евгеньевки на Покровском направлении. Также американский журналист и ветеран ВМС США Патрик Ланкастер заявлял, что украинские неонацисты продолжают отступать на Харьковском направлении.



Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, на фоне которой страны коллективного Запада начали поставлять вооружения Украине, представив миротворческую миссию России, как «вторжение». Конечная цель российских войск – денацификация и демилитаризация Украины.

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Киев ударил по объекту системы ракетного предупреждения на Кубани — фото
Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани
25 мая 2024, 10:55

Фото: istock / Leonid Ikan

ВСУ нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, об этом сообщил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.
Он также опубликовал фото объекта, но подробностей о нем не привел.

В настоящее время также неизвестно о характере повреждений.

Рогозин добавил, что ответственность за произошедшее возможно лежит на Вашингтоне, так как именно он курирует действия Киева.
Прежде украинские СМИ сообщали об ударе по радиолокационной станции большой дальности «Воронеж». Однако информация о повреждении этого объекта не подтверждена.

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#рогозин
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Стало известно, что сделали солдаты ВСУ в зоне СВО
Al Mayadeen: солдаты ВСУ бегут от наступающих российских военных в ДНР
25 мая 2024, 10:45

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Украинские военные бегут от наступающих российских военных в ДНР, пишет издание Al Mayadeen.
В материале говорится, что ВСУ повторяют попытки бегства, как когда-то поступили во время битвы за Очеретино в Донецкой Народной Республике. Боевики жалуются на нехватку личного состава и отсутствие оборонительных линий в тылу для отступления.

Авторы статьи уверены, что средства, выделенные союзниками Киева на укрепление обороны ВСУ, были растрачены или присвоены.

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#всу
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#контрнаступление
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Генштаб ВСУ признал успехи России к северу от Донецка
Генштаб ВСУ признал успехи ВС России на Покровском направлении
25 мая 2024, 10:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Генштабе ВС Украины сообщили, что российская армия успешно продвигается на Покровском участке, сообщается в телеграм-канале ведомства.
ВСУ стараются сдержать позиции у населённого пункта Евгеньевка, где их ранее разгромили российские военнослужащие.

Согласно сведениям Генштаба, сложными для ВСУ оказались отрезки у Харькова, Купянска и Краматорска. На этих участках фронта украинские военные сталкиваются с мощнейшим давлением ВС РФ.

Прежде сообщалось, что украинские власти готовят масштабную волну репрессий. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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В Грузии нашли могилу воевавшего за ВСУ спецназовца
В Грузии найдена могила погибшего в зоне СВО спецназовца Гогиашвили
25 мая 2024, 09:30

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

В зоне СВО ликвидирован профессиональный военный Георгий Гогиашвили, служивший в силах специальных операций министерства обороны Грузии. Об этом пишет РИА Новости.
Гогиашвили был наёмником и принимал участие в военных действиях на стороне ВСУ.

Военного ликвидировали 9 марта на запорожском направлении. В МИД Грузии подтвердили эти данные.

Прежде российское подполье сообщило, что наемники из Грузии находятся на территории Константиновки в Донецкой народной республике. При этом в отличии от боевиков из Европы они тщательно скрывают свое присутствие в зоне СВО. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#грузия
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В Германии раскрыли тактику ВСУ для защиты Харькова
Welt: ВСУ оголяют другие участки фронта из-за ситуации под Харьковом
25 мая 2024, 09:06

Фото: iStock/Jakub Laichter

Из-за ситуации под Харьковом ВСУ вынуждены оголять друге участки фронта. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
По его словам, на некоторых направлениях фронта в рядах ВСУ наблюдается острая нехватка личного состава, так как украинское командование вынуждено перебрасывать войска с различных участков под Харьков, где в настоящее время складывается наиболее напряженная обстановка.

Прежде всего оголяется фронт в районе Донбасса, заявил Ваннер.

Крое того, ВСУ испытывают нехватку личного состава возле Часова Яра, Клещеевки и Андреевки. По мнению журналиста, это связано с большими потерями в рядах украинской армии.

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#сво
#всу
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#украина
#донбасс
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ФТС показала установки для сброса ракет, которые хотели вывезти на Украину
25 мая 2024, 08:56

Фото: istockphoto / AntonMatveev

Сотрудники таможенной службы пресекли контрабандный вывоз армейской техники на украинскую территорию. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Контрабандистской деятельностью промышляли жители столицы и грузины.


В тексте публикации говорится, что граждане России и Грузии намеревались вывезти на Украину установки для сброса ракет военной авиацией. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что деятельность контрабандистов курировали зарубежные спецслужбы.

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#ракета
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В подполье рассказали о расположении грузинских наемников в ДНР
Подполье: Грузинские наемники находятся в жилом секторе Константиновки в ДНР
25 мая 2024, 08:41

Фото: iStock/zabelin

Представитель подпольной организации «Дозор» сообщил, что на стороне ВСУ принимают участие в военных действиях наемники из Грузии. Они замечены на территории Константиновки в Донецкой народной республике, пишет ТАСС.
В числе наемных бойцов из Грузии бывшие сотрудники МВД страны. Об этом свидетельствуют данные, переданные активистами из ДНР.

По словам собеседника издания, грузинские наемники скрывают свое присутствие в зоне СВО, в отличие от бойцов из Европы. В настоящее время они располагаются в жилых районах республики.

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В России раскрыли причины сброса воды с плотины ДнепроГЭС
Малькевич: Украина сбрасывает воду с ДнепроГЭС, что помешать продвижению ВС РФ
25 мая 2024, 06:42

Фото: iStock/Christian Feldhaar

Сопредседатели координационногоо совета по интеграции новых территорий Общественной палаты (ОП) Российской Федерации Александр Малькевич заявил, что Украина сбрасывает воду из плотины ДнепроГЭС целенаправленно. По его словам, это делается для замедления продвижения российской армии, сообщает ТАСС.
Он заявил, что действия Киева были обусловлены успехом ВСРФ на левом берегу Днепра, не только под Крынками, но и в районе в целом. Кроме того, диверсионно-разведывательные группы неоднократно атаковали опорные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«И потерь настолько много со стороны ВСУ, что это уже сложно скрывать. Поэтому принято решение затопить», – добавил Малькевич.

По его словам, таким образом Украина планирует замедлить продвижение российских войск к Херсону.

О том, что Украина начала аварийный сброс воды с Днепровской ГЭС, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он сказал, что все шлюзовые ворота на плотине открыты, вода поступит через несколько дней, а острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления.

В свою очередь, председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов.

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#всу
#херсонская область
#запорожская область
#днепровская гэс
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Стало известно о расколе и его последствиях в рядах ВСУ
25 мая 2024, 06:08

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Председатель запорожского гражданского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что усиление раскола в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к масштабным последствиям, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что желающих бороться за политику президента Украины Владимира Зеленского значительно снижаемся. Вынужденно мобилизованные украинцы видят реальные потери ВСУ в конфликте с Россией, а также знают о высоком уровне коррупции.

«Именно поэтому усиление раскола в рядах ВСУ может привести к активизации сдачи в плен украинских военнослужащих, которую мы должны стимулировать, проседанию и даже обвалу фронта», – допустил он.

Ранее Украина признала потерю позиций на покровском направлении. С таким заявлением выступил Генеральный штаб ВСУ. «РФ имеет частичный успех восточнее Евгеньевки», – заявили в ведомстве.

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