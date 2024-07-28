ВС РФ начали перехватывать картинки с маршрутами с дронов ВСУ

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Российские военные разработали технологию перехвата видеоизображения с украинских беспилотников. Это позволяет им определять маршруты и вычислять местоположение операторов дронов, сообщили в URA.Ru.
О применении такой технологии рассказал бывший командир подразделения связи, известный под позывным «Калина».
Перехватив изображение, российские военные могут определить маршруты, по которым передвигаются ВСУ, а также место, откуда был запущен дрон. Это позволяет нанести ответный удар.
С начала спецоперации обе стороны активно применяют беспилотные летательные аппараты для разведки и нанесения ударов. Однако украинские военные используют их, в том числе, для атак на российские регионы, которые находятся вне зоны боевых действий.
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«Специалисты с помощью специального оборудования могут перехватывать картинку с вражеского дрона. Это РЭР — радиоэлектронная разведка. Ребята могут это делать, они действительно перехватывают картинку и используют её в своих целях», — пояснил Калина.
Перехватив изображение, российские военные могут определить маршруты, по которым передвигаются ВСУ, а также место, откуда был запущен дрон. Это позволяет нанести ответный удар.
С начала спецоперации обе стороны активно применяют беспилотные летательные аппараты для разведки и нанесения ударов. Однако украинские военные используют их, в том числе, для атак на российские регионы, которые находятся вне зоны боевых действий.
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Мира Полтева