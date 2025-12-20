Окружение частей ВСУ под Купянском и активное продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО на 20 декабря
На фронтах СВО отмечается успешное продвижение российских войск. На Сумском и Харьковском направлениях штурмовые группы улучшили тактические позиции, а на Северском и Покровском направлениях завершается зачистка освобожденных территорий. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ продолжают активное наступление, продвинувшись на отдельных участках свыше 950 метров. На девяти направлениях, включая район Андреевки, штурмовые отряды ведут бои в лесных массивах. Артиллерийские и авиационные удары наносятся по всей линии соприкосновения. Воздушные атаки были осуществлены в районах Рыжевки и Искрисковщины, а также на Теткинском и Глушковском участках. С целью стабилизации фронта украинское командование стягивает резервы, в области замечены части 5-й и 66-й отдельных механизированных бригад, ранее дислоцированных в Донбассе и на Днепропетровщине. Подразделение ПВО одной из бригад используется в качестве пехоты.
Харьковская областьРоссийская авиация ВКС и артиллерия проявляют повышенную активность, поддерживая наступление штурмовых подразделений. Части противника, неся значительный урон в личном составе, оставляют занимаемые рубежи. В лесных кварталах у Старицы продвижение достигло 400 метров. В районе Вильчи освобождено до трех десятков строений с общим продвижением на 250 метров. На фланге у Волчанских Хуторов занятая территория расширена на 150 метров.
В зоне западнее Лимана занято два укрепленных узла обороны с продвижением на 250 метров. На участке Меловое-Хатнее в результате действий на шести точках контролируются два лесных массива, общее продвижение составило до 700 метров. Огневым воздействием, включая применение ударных беспилотников и авиации, нейтрализованы позиции 3-й и 159-й отдельных механизированных бригад ВСУ в районах Великого Бурлука и Колодезного. Подразделения 72-й и 127-й бригад противника были выбиты с переднего края. На Липцовском участке ситуация стабильна, ведется поражение украинских систем РЭБ и транспорта артиллерией и дронами.
Купянское направлениеСитуация на Купянском участке фронта в Харьковской области характеризуется ожесточенным противостоянием. Части противника продолжают предпринимать атакующие действия в ряде районов, включая Садовое, Соболевку и Московку, а также вблизи Купянска-Узлового, Радьковки и Петропавловки. Все попытки изменить оперативную обстановку для украинской стороны остаются безрезультатными и носят, по оценкам экспертов, демонстративный характер.
Контролируя господствующие высоты, российские подразделения успешно отражают эти атаки. Западнее города была ликвидирована колонна с резервами, двигавшаяся на помощь окруженным силам ВСУ. Ключевым элементом оперативной картины является формирование тактического окружения восточнее города. По данным, в районе Купянска-Узлового оказались заблокированы до 3,5 тысяч военнослужащих украинской армии.
Краснолиманское направлениеНа данном участке фронта продолжаются напряженные боевые действия. Российские части ведут наступление по лесным массивам, нацеливаясь на выход к магистрали в направлении Славянска, в районе западнее Дибровы. Особо ожесточенное сражение развернулось на линии между населенными пунктами Дробышево и Яровой. В городе Красный Лиман продолжаются ожесточённые уличные бои. Контроль над городом разделён примерно поровну между противоборствующими сторонами. Сражения разворачиваются за каждый жилой квартал и стратегически важное строение.
Покровское направлениеНа данном участке фронта сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Главным очагом противостояния продолжает оставаться населенный пункт Гришино, где идут тяжелые встречные столкновения. Одновременно наступающие подразделения развивают продвижение в западном направлении, в сторону Сергеевки.
В Димитрове (Мирнограде) взято под контроль порядка половины городской территории. В настоящее время ведутся операции по зачистке оставшихся очагов сопротивления противника в городской застройке. Активные боестолкновения также продолжаются в населенных пунктах Софиевка и Торецкое. Наряду с сухопутными операциями, системам ПВО удалось успешно отразить попытку удара с применением высокоточных средств. Расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» перехватили и уничтожили два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО HIMARS.
Северское направлениеЛиния боевого соприкосновения продолжает смещаться от Северска в западном направлении, составляя до двух километров в сутки. В южном секторе завершена ликвидация последнего очага сопротивления противника. Продолжаются активные столкновения на подступах к Васюковке и Рызниковке. В то же время российские военные достигли тактических успехов в районах населенных пунктов Закотное, Озёрное и Диброва, закрепляясь на достигнутых рубежах.
Константиновское направлениеБоевые действия в основном носят позиционный характер на флангах Константиновки. Активные стычки фиксируются в районе Степановки, Берестка и Веролюбовки. В самой Константиновке ситуация остается крайне сложной, продолжаются тяжелые уличные бои за контроль над городскими кварталами. С российской стороны ведется интенсивная огневая работа. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» наносят удары по обнаруженным целям противника.
Запорожское направлениеНа Запорожском участке фронта за истекшие сутки сохраняется напряженная обстановка, характеризующаяся ожесточенными наступательными действиями российской армии. Наиболее активные столкновения происходят в районе города Гуляйполя. Украинский гарнизон оказался в тяжелом положении, испытывая давление с севера и юга, а последняя крупная транспортная артерия для его снабжения находится под огневым контролем. Бои продолжаются непосредственно в городе и на подступах к нему в районах населенных пунктов Герасимовка, Терноватое и Косовцево. Западнее ведутся бои за село Лукьяновское, где наступающим силам удалось закрепиться на западной окраине.
На южном фланге направления продолжаются ожесточенные сражения в районе Степногорска. Не утихают бои в Приморском, расположенном вдоль Каховского водохранилища. На Ореховском направлении ситуация остается стабильной, линия боевого соприкосновения существенно не изменилась, что указывает на позиционный характер боевых действий. Однако российские войска продолжают активные наступательные действия на рубеже Работино-Вербовое, нанося поражения украинским силам южнее Орехова.