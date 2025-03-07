Премьер-министр Италии объяснила, как дать Украине гарантии безопасности без вступления страны в НАТО

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Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони предложила применить положения 5-й статьи НАТО к Украине, не включая её в состав альянса. Об этом сообщает Financial Times.
По мнению Мелони, такой подход может стать более надёжной гарантией безопасности для Киева, чем развёртывание военного контингента для принуждения к прекращению огня.
Премьер-министр Италии подчеркнула, что расширение зоны действия статьи о коллективной обороне позволит обеспечить стабильность без прямого вовлечения войск стран-членов.
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Премьер-министр Италии подчеркнула, что расширение зоны действия статьи о коллективной обороне позволит обеспечить стабильность без прямого вовлечения войск стран-членов.
«Это была бы стабильной, длительной гарантией, более эффективной, чем другие предложения. И мы это обсуждаем», — пояснила она.Ранее сообщалось, что США потребовали от Зеленского доказать серьезность своих намерений. Движение вперед по урегулированию конфликта с РФ и прогресс в диалоге с США станет возможным, как только Зеленский подтвердит серьёзность своих намерений в этом вопросе.
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Мария Моисеева