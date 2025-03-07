Премьер-министр Италии объяснила, как дать Украине гарантии безопасности без вступления страны в НАТО

Администрация США считает, что последние заявления Владимира Зеленского о готовности преодолеть разногласия с Дональдом Трампом открывают путь для прогресса в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Но сначала президент Украины должен доказать серьезность желания по урегулированию, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.