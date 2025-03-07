«Жонглирует безопасностью Европы»: в Госдуме осудили Макрона

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон жонглирует безопасностью Европы и хочет возглавить европейскую партию войны в ответ на меняющуюся политику США. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя обращение французского лидера к нации, который призвал к созданию ядерного зонтика над Евросоюзом за счет Франции и указал на якобы угрозу от России.
«Использование ядерной риторики ставит Макрона на одну доску с ядерным террористом и шантажистом Зеленским. Французский лидер жонглирует безопасностью своих сограждан, да и Европы в целом, чтобы встать во главе европейской партии войны в противовес меняющейся политике США. Но это тактика неизбежно приведет к глубокому поражению. Вся речь Макрона — манифест против миротворческих усилий по украинскому урегулированию», — поделился парламентарий с «Газетой.Ru».В свою очередь политолог Сергей Федоров охарактеризовал обращение Макрона как «смесь истерии и вранья». В беседе с RT эксперт отметил, что французский лидер теряет рейтинг доверия в своей стране, потому пытается сместить акцент с внутренних проблем на внешние, а также рассчитывает помешать сближению США и России.
«Это идея создания европейской стратегической автономии. Прежде всего в военной области. Была запущена идея распространения действия французского «ядерного зонтика» на весь Европейский союз. Это болезненные, маниакальные опасения Макрона по поводу того, что Россия — это угроза для всей Европы», — добавил политолог.Читайте также:
Стало известно, сможет ли Франция накрыть ядерным зонтиком всю Европу
«Мнит себя Наполеоном, но не дотягивает до Петена»: в Госдуме ответили на обращение Макрона
Стало известно, как изменилось отношение Трампа к Зеленскому
Данил Пономарев