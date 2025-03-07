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«Жонглирует безопасностью Европы»: в Госдуме осудили Макрона

Депутат Слуцкий: Макрон хочет возглавить европейскую партию войны
Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон жонглирует безопасностью Европы и хочет возглавить европейскую партию войны в ответ на меняющуюся политику США. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя обращение французского лидера к нации, который призвал к созданию ядерного зонтика над Евросоюзом за счет Франции и указал на якобы угрозу от России.
«Использование ядерной риторики ставит Макрона на одну доску с ядерным террористом и шантажистом Зеленским. Французский лидер жонглирует безопасностью своих сограждан, да и Европы в целом, чтобы встать во главе европейской партии войны в противовес меняющейся политике США. Но это тактика неизбежно приведет к глубокому поражению. Вся речь Макрона — манифест против миротворческих усилий по украинскому урегулированию», — поделился парламентарий с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Сергей Федоров охарактеризовал обращение Макрона как «смесь истерии и вранья». В беседе с RT эксперт отметил, что французский лидер теряет рейтинг доверия в своей стране, потому пытается сместить акцент с внутренних проблем на внешние, а также рассчитывает помешать сближению США и России.
«Это идея создания европейской стратегической автономии. Прежде всего в военной области. Была запущена идея распространения действия французского «ядерного зонтика» на весь Европейский союз. Это болезненные, маниакальные опасения Макрона по поводу того, что Россия — это угроза для всей Европы», — добавил политолог.
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Стало известно, как изменилось отношение Трампа к Зеленскому
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Стало известно, как изменилось отношение Трампа к Зеленскому
Политолог Торопов: Трамп смягчил отношение к Зеленскому, выступая в конгрессе
07 марта 2025, 14:07

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп смягчил свой тон по отношению к Владимиру Зеленскому, выступая перед обеими палатами американского конгресса, сообщив, что получил от него письмо, которое указывает на шаги к разрешению конфликта. Об этом заявил политолог-американист Егор Торопов. Он также прокомментировал само выступление американского лидера.
«Трамп, впрочем, как всегда, перекинул все проблемы на своего предшественника – Байдена. Он упомянул Байдена шестнадцать раз, что является беспрецедентным для такого рода речей. Следующее его заявление касается будущих побед. Что касается протестов со стороны демократов и республиканцев, еще с 2009 года они протестовали против некоторых заявлений президента, на то время Обамы», — поделился эксперт для Общественной Службы Новостей.
В то же время в Кремле посоветовали не обольщаться насчет дружественных отношений России и США. В разговоре с «Газетой.Ru» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Штаты не являются дружественной страной для России. По его словам, сейчас оба государства пытаются реанимировать утраченные в последние годы двусторонние отношения.
«США в настоящий момент не являются нам дружественной страной, США являются страной, с которой мы сейчас пытаемся реанимировать и восстановить наши двусторонние отношения», — пояснил представитель Кремля.
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Назван главный кандидат на пост нового президента Украины
Политолог Сафаров: США будут продвигать Залужного на пост президента Украины
07 марта 2025, 14:02

Валерий Залужный

Начинаются переговоры о замене президента войны на президента мира, администрация президента США Дональда Трампа будет продвигать украинского посла в Британии и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Руслан Сафаров. Он также предположил, что Москва и Вашингтон уже согласовали кандидатуру Залужного.
«Администрация Трампа будет готовить постепенную смену власти на Украине. Это будет некая фигура, которая устроит на определенное количество времени Москву и Вашингтон. Будет приводиться кто-то из альтернативных кандидатов. Я подозреваю, что все-таки это будет Залужный. По всей видимости, его будут сажать, потому что у него действительно очень высокий индекс популярности на Украине», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В это же время европейские лидеры продолжают один за другим заявлять об активной поддержке действующего режима на Украине. В разговоре с RT политолог Юрий Светов пояснил, что такое ярое покровительство связано с тем, что главы государств Европы «сделали себе на этом карьеру». По его словам, они искренне верят в то, что у России есть агрессивные планы по отношению к их странам.
«Вторая сторона дела — они на этой истории вокруг Украины, на милитаризации сделали себе карьеру, потому что, когда ты говоришь о военной угрозе, о том, что надо защищаться, это процесс непроверяемый. <…> И третье обстоятельство — коррупция, которая пронизывает Европу, европейских лидеров насквозь. На истерии, на российской «угрозе» можно долгие годы жить весьма успешно», — отметил аналитик.
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«Слепые запуски Storm Shadow»: стало известно, на что обречен Киев без разведданных США
Эксперт Рубаев: Киев обречен на слепые запуски Storm Shadow без разведданных США
07 марта 2025, 14:00

Фото: iStock/bpawesome

Без разведданных от США киевский режим обречен на слепые запуски западных дальнобойных ракет, таких как Storm Shadow. Об этом заяви лполитолог Аслан Рубаев. По его мнению, Украине попытается поменять стратегию боя и тактику использования такого оружия, но для нее «наступили темные времена».
«Конечно же, это связано со скоростью передачи информации, потому что войска двигаются, меняют свое стратегическое расположение. И в этих условиях без оперативных данных о координатах и маршрутах передвижения вооружения и техники украинские войска, скорее всего, вынуждены будут запускать Storm Shadow вслепую, что значительно снижает вероятность поражения целей», — пояснил эксперт в беседе с RT.
При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что приостановка американской военной помощи Украине может поспособствовать быстрому завершению украинского конфликта. Отвечая на вопрос «Известий», министр подчеркнул, что бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель был прав, когда говорил, что конфликт на Украине можно завершить за две недели, если остановить поставки оружия Киеву.
«Мы очень четко говорили все эти годы, что всегда открыты к переговорам. Мы приветствовали позицию администрации Трампа, который в отличие от байденовской команды заявил, что он хочет не войны, а мира. Мы тоже за мир», — резюмировал российский министр иностранных дел.
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В Минобороны подтвердили массированную атаку на Украину
ВС РФ ударили по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины
07 марта 2025, 12:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставленные цели достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Также в Минобороны сообщили, что всего с 1 по 7 марта ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам Украины. В результате этих действий поражены военные аэродромы, склады с боеприпасами, склады хранения и пункты управления ударных БПЛА.

Также под российские удары попали места временного расположения украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

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NYT: Трамп требует от Зеленского убрать противящихся переговорам чиновников
07 марта 2025, 12:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Владимира Зеленского отказаться от тех чиновников, которые выступают против переговоров с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times. Белый дом, как отмечается, настаивает, чтобы такие представители власти были убраны из украинского правительства.
«В публикации говорится, что ряд представителей команды Трампа хочет, чтобы Зеленский убрал из своего правительства госслужащих, которых в Белом доме считают враждебно настроенными к переговорам с российской делегацией», — приводят argumenti.ru сообщение американской газеты.
В то же время политолог Сергей Маркелов рассказал, зачем Трампу нужна сделка по редкоземельным металлам с Украиной. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик заявил, что главная ее функция — политическая, благодаря которой американский лидер собирается выполнить свои обещания перед избирателями. Вторая — экономическая, где Трамп создаст инструмент, который можно будет использовать для взыскания долгов.
«Маркелов указал на то, что, если Вашингтону нечего будет взять с Киева, от этого будет хуже только Украине, в том числе с точки зрения политического и финансового покровительства США. Специалист объяснил, что это спровоцирует «репрессии» — прекращение поддержки в целом и передачи вооружений в частности», — отмечает издание.
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