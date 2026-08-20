20 августа 2026, 16:11

Депутат ГД Журавлев объяснил обыски у Мудрой давлением США на Зеленского

Фото: iStock/ZapikanStudio

Обыски у замглавы офиса президента Украины Ирины Мудрой, которую накануне уволил Владимир Зеленский, указывают на высокий уровень коррупции в украинских органах власти. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.





Напомним, сотрудники НАБУ провели у задержанной ранее Мудрой обыски в рамках дела о коррупции. Зеленский подписал указ об ее увольнении в среду, 19 августа.



В разговоре с Life.ru Журавлев отметил, что под главу киевского режима «копают западные структуры», которые хотят поменять его на более послушную фигуру, поскольку сам Зеленский стал слишком неуправляемым.





«В Киеве вор на воре сидит и вором погоняет, и на вершине коррупционной пирамиды находится сам Зеленский. Очередной слив информации происходит от НАБУ — цэрэушной конторы, которая выполняет приказы из Вашингтона», — уверен депутат.

«Проще уж было этого загнать в угол, добиться капитуляции, чем мы сейчас, собственно говоря, и занимаемся на всех фронтах», — заключил Журавлев.