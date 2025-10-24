Воробьев: пострадавшим от БПЛА в Красногорске выплатят от 100 до 500 тыс. руб

24 октября 2025, 20:33

оригинал Фото: istockphoto/NiseriN

Пострадавшим в результате ночной атаки БПЛА в Красногорске выплатят от 100 до 500 тыс. рублей, а владельцам повреждённых квартир — до 2 млн рублей. Об этом сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.