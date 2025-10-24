Воробьев: пострадавшим от БПЛА в Красногорске выплатят от 100 до 500 тыс. руб
Пострадавшим в результате ночной атаки БПЛА в Красногорске выплатят от 100 до 500 тыс. рублей, а владельцам повреждённых квартир — до 2 млн рублей. Об этом сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
В результате удара сегодняшней ночью повреждения получил дом №1 на бульваре Космонавтов. Три квартиры серьезно разрушило, в них находились пять человек, включая восьмилетнего ребёнка. Взрослых госпитализировали в Красногорскую городскую больницу, мальчика — в детский научно‑клинический центр им. Л.М. Рошаля.
Администрация обеспечит пострадавшим временное жильё и поможет с ремонтом, работы по укреплению конструкций и уборке уже ведутся. Жильцы квартир, которые не пострадали, уже вернулись домой.
Альпинисты приступили к демонтажу повреждённых элементов фасада и конструкций в трёх наиболее пострадавших квартирах. Сроки возвращения жильцов установят после завершения работ и полной оценки состояния помещений.
Управляющая компания проводит поквартирный обход и принимает заявки от жителей, в чьих квартирах выбило окна или повредилась облицовочная плитка.
