В Мелихове покажут семейную постановку по сказке «Черная курица»

20 октября 2026, 13:53

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 25 октября пригласит зрителей на спектакль «Черная курица, или Подземные жители». Постановку представят в Театральном дворе усадьбы в муниципальном округе Чехов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.







Режиссер Никита Беляев предлагает взглянуть на историю Антония Погорельского глазами ребенка. В основе действия — встреча привычной реальности с волшебной подземной страной.



Артисты «Чеховской студии» проведут зрителей вместе с мальчиком Алешей в мир сказочных жителей. История затронет темы доброты, человеческого достоинства и чести.



На сцену выйдут заслуженная артистка России Наталья Беляева, а также Даниил Хацкин, Сергей Кирюшкин, Андрей Богданов, Владимир Курочкин и Юлия Богданова. Художественное оформление подготовила Ольга Васильева.



Начало представления запланировали на 12:00. Билеты продают на сайте музея-заповедника «Мелихово». Их можно оплатить «Пушкинской картой». Возрастное ограничение — 6+.