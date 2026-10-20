В Мелихове покажут семейную постановку по сказке «Черная курица»
Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 25 октября пригласит зрителей на спектакль «Черная курица, или Подземные жители». Постановку представят в Театральном дворе усадьбы в муниципальном округе Чехов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Режиссер Никита Беляев предлагает взглянуть на историю Антония Погорельского глазами ребенка. В основе действия — встреча привычной реальности с волшебной подземной страной.
Артисты «Чеховской студии» проведут зрителей вместе с мальчиком Алешей в мир сказочных жителей. История затронет темы доброты, человеческого достоинства и чести.
На сцену выйдут заслуженная артистка России Наталья Беляева, а также Даниил Хацкин, Сергей Кирюшкин, Андрей Богданов, Владимир Курочкин и Юлия Богданова. Художественное оформление подготовила Ольга Васильева.
Начало представления запланировали на 12:00. Билеты продают на сайте музея-заповедника «Мелихово». Их можно оплатить «Пушкинской картой». Возрастное ограничение — 6+.
Артисты «Чеховской студии» проведут зрителей вместе с мальчиком Алешей в мир сказочных жителей. История затронет темы доброты, человеческого достоинства и чести.
На сцену выйдут заслуженная артистка России Наталья Беляева, а также Даниил Хацкин, Сергей Кирюшкин, Андрей Богданов, Владимир Курочкин и Юлия Богданова. Художественное оформление подготовила Ольга Васильева.
Начало представления запланировали на 12:00. Билеты продают на сайте музея-заповедника «Мелихово». Их можно оплатить «Пушкинской картой». Возрастное ограничение — 6+.