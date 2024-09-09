Воробьёв: Подмосковье обеспечивает участников СВО техникой и всесторонней подготовкой

Командиры и инструкторы Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту делают всё, чтобы дать будущим бойцам всеми необходимыми знаниями. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, проверивший работу пункта в Балашихе.
«Здесь ребят вооружают первоначальными знаниями, которые кто-то, возможно, подзабыл, а кто-то никогда не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы. Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос ещё и на подготовку – как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина тоже имеет принципиальное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому с первого дня открытия центра инструкторы делают всё, чтобы подготовить каждого бойца», – отметил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Центр открыли в мае прошлого года для тех, кто решил отправиться в зону СВО. В едином многофункциональном центре можно получить полный комплекс услуг – оформить документы, банковскую карту, проконсультироваться с юристом, пройти медкомиссию.
Ещё до подписания контракта боец начинает проходить первичную военную подготовку. Ему предоставляют место в казарме и трёхразовое питание. В центре создан учебно-тренировочный комплекс с мини-полигоном, уличным спортивным городком, учебными классами и спортзалом.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Программа, рассчитанная на 30 часов, включают огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, а также противодействие БПЛА. Тренировки проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий, в том числе Центра спецподготовки «Витязь».
«С началом СВО губернатор поручил мне сформировать учебное подразделение по отбору и подготовке людей, которые будут выезжать в зону спецоперации. И вот второй год ребята эффективно здесь работают. Задача – обучить добровольцев начальным навыкам: обращению с оружием, оказанию медицинской помощи, выживанию на поле боя. Самое главное – не впадать в панику, получив ранение. Показываем, что нужно бороться до последнего, чтобы сохранить себе жизнь и спасти товарища», – рассказал один из основателей легендарного отряда «Витязь», президент ассоциации «Братства краповых беретов», Герой России Сергей Лысюк.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Занятия по тактической медицине ведёт инструктор с позывным Пинцет, ранее работавший в реанимационной бригаде скорой помощи. Сейчас он трудится в Центре спецподготовки «Витязь».
«Отрабатываем с ребятами навыки, как накладывать жгуты типа турникетов – сначала на руки, потом на ноги. Это надо уметь делать за 15-20 секунд. Также учим правильно использовать перевязочные бандажи, шприцы-тюбики, эвакуировать раненных, советуем, как лучше снарядить аптечку», – пояснил Пинцет.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Центр в Балашихе сотрудничает с беспилотным отрядом быстрого реагирования – БОБР, который готовит операторов БПЛА выходом на линию боевого соприкосновения. Обучение длится 21 день, экзамены принимают представители Минобороны.
В понедельник в центре была представлена техника, которую Московская область регулярно поставляет на передовую. Это современные мотовездеходы, УАЗики, надувные лодки с мотором, антидроновые ружья, система РЭБ, которая подавляет GPS и все, даже нестандартные, частоты.
Система управления FPV-дронами включает виртуальные очки, пульт, джойстик, наземную станцию управления дронами. Оператор может находиться в блиндаже вдалеке от поля боя, но видеть всю картинку.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Представлены и высокотехнологичные квадрокоптеры – «Мавик», который позволяет сбрасывать боеприпасы с ювелирной точностью, «Матрис» способный подниматься далеко от линии боевого соприкосновения и корректировать огонь артиллерии.
«Это то, что просят от нас командиры с передовой. Это не просто отдельно взятый FPV-дрон, а целые комплексы, которые дополняют друг друга. Они работают весьма эффективно. Мы со своей стороны стараемся этот запрос удовлетворить. От Московской области есть закреплённые за боевыми подразделениями люди, которые регулярно туда выезжают. Стараемся также взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории нашей страны», – отметил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Главные требования к кандидату на подписание контракта – возраст от 18 лет и годность по здоровью. Подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах можно на сайте. Для заключения контракта необходимо заполнить форму, в которой четыре пункта – ФИО, возраст, номер телефона и место жительства.
Проконсультироваться можно и по телефону +7 (495) 990-77-77.
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