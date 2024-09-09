ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области – видео

Видео: Минобороны России
Российские военные ударили по командному пункту ВСУ около Грушевки в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что в результате удара ликвидированы до 80 украинских военных. Также ВСУ лишились восьми единиц бронетехники.
Российские военные ударили по командному пункту авиабомбой ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Удар был нанесён в момент наибольшего скопления бойцов ВСУ.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что высокий результат произведённого удара также подтверждается кадрами объективного контроля, которые зафиксировали оперативное прибытие к месту прилёта машин эвакуации ВСУ.
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Российские военные ударили по командному пункту авиабомбой ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Удар был нанесён в момент наибольшего скопления бойцов ВСУ.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что высокий результат произведённого удара также подтверждается кадрами объективного контроля, которые зафиксировали оперативное прибытие к месту прилёта машин эвакуации ВСУ.
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Анастасия Чинкова