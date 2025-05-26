В городских округах Долгопрудный и Жуковский сменились руководители

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил кандидатов на посты глав городских округов Долгопрудный и Жуковский. Он выразил надежду на то, что новый руководители обеспечат дальнейшее развитие наукоградов.
Обязанности главы Долгопрудного временно будет исполнять Олег Сотник после того, как должность покинул Роман Истомин. До этого Сотник работал в Мытищах.
По словам губернатора, самое важное в работе главы муниципалитета – коммуникация с жителями разных групп и возрастов.
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По словам губернатора, самое важное в работе главы муниципалитета – коммуникация с жителями разных групп и возрастов.
«Олег Анатольевич, мы с вами работали в Мытищах. В чём специфика Долгопрудного, я надеюсь, вы разберётесь вместе с лидерами общественного мнения нашего наукограда. Главное – это коммуникации. Везде в Подмосковье очень важно разговаривать», – обратился глава региона к Сотнику на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципальных образований.Пост главы Жуковского временно займёт Андроник Пак, который ранее временно исполнял полномочия главы Дзержинского.
«Андроник Эдуардович, надеюсь, что вы справитесь, как справились с Дзержинским, со всем, что касается нашего наукограда. Нам крайне важно навести чистоту и порядок, думать о дальнейшем развитии города», – сказал губернатор.Борис Аубакиров, возглавлявший городской округ Жуковский, на днях досрочно сложил полномочия по собственному желанию.
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Лора Луганская