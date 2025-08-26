Воробьёв в канун Дня военного медика наградил врачей госпиталя Росгвардии
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил бойцов в госпитале Росгвардии в Балашихе и вручил награды врачам. Сегодня это флагман медицинской службы войск правопорядка, многопрофильное лечебно-профилактическое и научно-методическое учреждение.
История медучреждения началась почти век назад, когда в 1931 году на базе объединённого приёмного покоя дивизии ОСНАЗ Ф.Э. Дзержинского был сформирован Войсковой лазарет. Сейчас здесь сформировалась уникальная команда медиков. Они оказывают помощь не только в Подмосковье, но и в зоне СВО.
«Хочу поздравить всех врачей с наступающим Днём военного медика. Я этот госпиталь знаю давно. Во все времена здесь были высококлассные врачи, хирурги, все, кто занимается восстановлением бойцов. Сейчас особое время, особая нагрузка на все военные госпитали. Поэтому хотел бы поблагодарить и медсёстер, и наших дорогих врачей за труд. Военнослужащие, которые получают здесь медицинскую помощь, тоже отмечают вашу заботу и профессионализм», – сказал Воробьёв медикам.
Он подчеркнул, что и госпиталь Росгвардии, и реабилитационные центры сегодня очень важны.
«Ребята приходят с передовой с разными ранениями, порой весьма серьёзными. Но благодаря хирургам, реаниматологам, психологам они возвращаются к нормальной жизни, реализуют дальнейшие планы, устраиваются на работу, продолжают воспитывать детей», – отметил глава региона.
Лечение в госпитале проходят военнослужащие и ветераны со всей России, в том числе получившие ранения в ходе СВО. Дмитрий родом из Твери, в 2020 году подписал контракт и получил квартиру в Балашихе. Воевал на разных направлениях СВО. Под Курском получил тяжёлое ранение. С июня находится в госпитале, готовится к протезированию. Как рассказал боец губернатору, у него есть веская причина восстановиться скорее.
«Я скоро жду пополнения семейства. Очень бы хотелось присутствовать на родах жены или приехать в роддом, чтобы забрать её с ребёнком лично. Это особый момент в жизни каждого мужчины. А рожать мы бы очень хотели в нашем Балашихинском перинатальном центре. Не могу не сказать добрые слова о госпитале, где я сейчас лечусь. Тут лечат на самом высшем уровне. Врачи здесь очень трепетно относятся к пациентам, переживают, как за своих родных», – рассказал Дмитрий.Госпиталь рассчитан на 1,2 тыс. коек. На территории в 10 га расположено четыре центра, более 40 лечебно-диагностических отделений, медицинский отряд специального назначения. Здесь оказывают первичную и специализированную помощь. Центр оснащён современным и передовым оборудованием.
«Наш госпиталь по праву является флагманом Росгвардии. Он оказывает высокоспециализированную медицинскую помощь военнослужащим Росгвардии и Минобороны. Не забываем мы и о наших пенсионерах», – отметил начальник военного клинического госпиталя национальной гвардии России Олег Багаев.Майору медицинской службы, сердечно-сосудистому хирургу Владимиру Указом президента присвоен Орден «За доблесть и мужество». Награду врачу вручил Андрей Воробьёв.
«Когда я еще учился в ординатуре, меня отправляли от академии в зону СВО с нашими десантниками. Там много работал, помогал людям. И вот сегодня получил награду. Очень приятно, что нас не забывают. А в госпитале я работаю почти 2,5 года», – рассказал Владимир.Такой же награды удостоены ещё три врача.