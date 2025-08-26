Воробьёв в канун Дня военного медика наградил врачей госпиталя Росгвардии

26 августа 2025, 19:51

оригинал Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил бойцов в госпитале Росгвардии в Балашихе и вручил награды врачам. Сегодня это флагман медицинской службы войск правопорядка, многопрофильное лечебно-профилактическое и научно-методическое учреждение.





История медучреждения началась почти век назад, когда в 1931 году на базе объединённого приёмного покоя дивизии ОСНАЗ Ф.Э. Дзержинского был сформирован Войсковой лазарет. Сейчас здесь сформировалась уникальная команда медиков. Они оказывают помощь не только в Подмосковье, но и в зоне СВО.

«Хочу поздравить всех врачей с наступающим Днём военного медика. Я этот госпиталь знаю давно. Во все времена здесь были высококлассные врачи, хирурги, все, кто занимается восстановлением бойцов. Сейчас особое время, особая нагрузка на все военные госпитали. Поэтому хотел бы поблагодарить и медсёстер, и наших дорогих врачей за труд. Военнослужащие, которые получают здесь медицинскую помощь, тоже отмечают вашу заботу и профессионализм», – сказал Воробьёв медикам.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Ребята приходят с передовой с разными ранениями, порой весьма серьёзными. Но благодаря хирургам, реаниматологам, психологам они возвращаются к нормальной жизни, реализуют дальнейшие планы, устраиваются на работу, продолжают воспитывать детей», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Я скоро жду пополнения семейства. Очень бы хотелось присутствовать на родах жены или приехать в роддом, чтобы забрать её с ребёнком лично. Это особый момент в жизни каждого мужчины. А рожать мы бы очень хотели в нашем Балашихинском перинатальном центре. Не могу не сказать добрые слова о госпитале, где я сейчас лечусь. Тут лечат на самом высшем уровне. Врачи здесь очень трепетно относятся к пациентам, переживают, как за своих родных», – рассказал Дмитрий.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Наш госпиталь по праву является флагманом Росгвардии. Он оказывает высокоспециализированную медицинскую помощь военнослужащим Росгвардии и Минобороны. Не забываем мы и о наших пенсионерах», – отметил начальник военного клинического госпиталя национальной гвардии России Олег Багаев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Когда я еще учился в ординатуре, меня отправляли от академии в зону СВО с нашими десантниками. Там много работал, помогал людям. И вот сегодня получил награду. Очень приятно, что нас не забывают. А в госпитале я работаю почти 2,5 года», – рассказал Владимир.