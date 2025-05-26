Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Политолог Сергей Марков поделился своим мнением о личной жизни президента Франции Эммануэля Макрона и его влиянии на международные отношения, в частности, на конфликт на Украине. Об этом пишет «NEWS.ru».
По словам Маркова, пощечина, которую Макрон якобы получил от своей жены Брижит в самолете по прибытии во Вьетнам, может быть связана с его сексуальной ориентацией.
Он также добавил, что считает сексуальную ориентацию Макрона одной из причин конфликта на Украине, утверждая, что «Макрон как гей* ненавидит президента России Владимира Путина».
Марков признал, что его точка зрения может показаться парадоксальной, но подчеркнул, что психология Макрона играет значительную роль в его политических решениях.
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«Либо у них постоянные ссоры, которые они называют незначительными, либо Макрон подкаблучник, либо он гомосексуалист*. У него нет романтических отношений с женой, и он прикрывается ею для сокрытия своих гомосексуальных связей*», — заявил Марков в беседе с NEWS.ru.
Он также добавил, что считает сексуальную ориентацию Макрона одной из причин конфликта на Украине, утверждая, что «Макрон как гей* ненавидит президента России Владимира Путина».
Марков признал, что его точка зрения может показаться парадоксальной, но подчеркнул, что психология Макрона играет значительную роль в его политических решениях.
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Дарья Осипова