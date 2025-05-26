Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Раскрыта связь между пощечиной Макрону и конфликтом на Украине

Раскрыта связь между пощечиной Макрону и конфликтом на Украине

Политолог Марков: пощечина Макрону от жены связана с его гомосексуальностью
Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Политолог Сергей Марков поделился своим мнением о личной жизни президента Франции Эммануэля Макрона и его влиянии на международные отношения, в частности, на конфликт на Украине. Об этом пишет «‎NEWS.ru».
По словам Маркова, пощечина, которую Макрон якобы получил от своей жены Брижит в самолете по прибытии во Вьетнам, может быть связана с его сексуальной ориентацией.

Макрон получил пощёчину от жены перед журналистами — видео
Макрон получил пощёчину от жены перед журналистами — видео

«Либо у них постоянные ссоры, которые они называют незначительными, либо Макрон подкаблучник, либо он гомосексуалист*. У него нет романтических отношений с женой, и он прикрывается ею для сокрытия своих гомосексуальных связей*», — заявил Марков в беседе с NEWS.ru.

Он также добавил, что считает сексуальную ориентацию Макрона одной из причин конфликта на Украине, утверждая, что «Макрон как гей* ненавидит президента России Владимира Путина».

Марков признал, что его точка зрения может показаться парадоксальной, но подчеркнул, что психология Макрона играет значительную роль в его политических решениях.

Читайте также:

Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине

ВСУ бросают в бой женщин-заключенных из-за нехватки личного состава

Россия одержала победу в специальной военной операции, заявил Алаудинов

* ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена
#ограничения
#психология
#лгбт
#макрон
#рф
Мерц сделал неожиданное заявление о поставках Украине
Мерц: Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемых Киеву вооружений
26 мая 2025, 15:03

Фото: istockphoto/alzay

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин более не ограничивает дальнобойность поставляемого Украине оружия. В середине текущего месяца политик говорил, что ФРГ не собирается поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Мерц отмечал, что такое решение потребует обучения военных в течение длительного времени.

«В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения», — говорил тогда Мерц журналистам ZDF.
Канцлер подчеркивал, что изначально немецкой стороне не стоило вести в публичной плоскости дискуссии о поставках крылатых ракет.

Читайте также:

Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине

Политолог рассказал, почему Трамп останется посредником между Россией и Украиной

Стало известно, когда США могут выйти из переговоров по Украине
#мир
#германия
#фрг
#война
#оружие
#украина
#сво
#поставки
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине
Мерц: Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Украине
26 мая 2025, 15:01

Фото: iStock/Alex Kochev

Канцлер Германии Фридрих Мерц в недавнем интервью телеканалу WDR объявил о снятии ограничений по дальности действия вооружений, поставляемых Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, это решение было принято совместно с Великобританией, Францией и США, что открывает новые возможности для украинских сил.

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни со стороны нашей страны, ни со стороны американцев», — отметил Мерц.

Он подчеркнул, что это позволит Украине защищаться более эффективно, в том числе нанося удары по военным позициям на территории России.

Канцлер также добавил, что теперь важно обеспечить Украину необходимым дальнобойным оружием, чтобы помочь ей в текущей ситуации.

Читайте также:

«Ему надрали зад»: депутат Госдумы сравнил Украину с обиженным ребенком

Политолог рассказал, почему Трамп останется посредником между Россией и Украиной

Братьям Милохиным порекомендовали отправиться на СВО для перевоспитания
#сша
#страны
#депутат
#сво
#вооружения
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ему надрали зад»: депутат Госдумы сравнил Украину с обиженным ребенком
Депутат Госдумы Журавлев: Украина вновь превращается в обиженного ребенка
26 мая 2025, 14:30

Фото: istockphoto/ANGHI

Украина вновь похожа на обиженного ребенка, которому «надрали зад», заявил в разговоре с NEWS.ru зампредседателя оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев. По словам парламентария, западные союзники Киева подстрекали его на конфликт с Россией, а теперь дистанцируются.
«Из «потужной державы», которая, по словам Владимира Зеленского способна сдерживать натиск русских варваров на Европу и США, Украина снова превращается в обиженного ребенка. Он долгое время провоцировал соседей, перебил у них все окна, отравил сторожевую собаку и нагадил у ворот, а теперь, когда ему надрали зад, побежал жаловаться родителям», — прокомментировал собеседник издания.
Журавлев пояснил, что под «родителями» имеются в виду страны Запада, которые, со слов депутата, «науськивали» Киев, ожидая, чем все кончится. Политик выразил уверенность, что теперь за Украину никто не встанет, поскольку она «отработанный материал», приносящий «один только стыд и разочарование».

Перед этим стало известно, что Украина рассматривает возможность ввести военную подготовку для детей.

Читайте также:

Политолог рассказал, почему Трамп останется посредником между Россией и Украиной

Братьям Милохиным порекомендовали отправиться на СВО для перевоспитания

Силы ПВО России сбили 96 украинских беспилотников за ночь
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#депутаты
#госдума
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог рассказал, почему Трамп останется посредником между Россией и Украиной
Политолог Дудаков: Трамп хочет получить статус миротворца благодаря переговорам
26 мая 2025, 14:20

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп не планирует выходить из переговоров между Россией и Украиной, так как желает получить статус миротворца. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Также он считает, что высказывания администрации Белого дома о возможном выходе США из переговорного процесса являются инструментом давления на европейских политиков и украинское лобби.
«Администрация Трампа уже неоднократно заявляла о возможности выхода Соединенных Штатов из переговорного процесса по Украине. Тем не менее я бы всё-таки на текущий момент рассматривал такую перспективу просто как рычаг давления и на европейских ястребов, и на украинское лобби. Всё-таки Дональд Трамп <…> хотел бы договориться. Он хочет получить некий статус миротворца», — пояснил Дудаков.
Политолог подчеркнул, что Трамп заинтересован в достижении договоренностей, связанных с украинским конфликтом, до конца августа, когда завершатся вторые 100 дней его президентства. По его словам, это поспособствует укреплению позиций американского лидера как внутри страны, так и на международной арене.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп критикует российского лидера Владимира Путина из-за эмоциональных перегрузок. Он подчеркнул, что перегрузки связаны с начавшимися российско-украинскими переговорами.

Напомним, что в ночь на 26 мая американский лидер назвал «неприемлемыми» действия Путина на Украине. Республиканец говорил о возможном введении новых ограничений против РФ. Заявлению предшествовали масштабные удары ВС РФ по объектам на украинской территории.

Читайте также:

В Совфеде посоветовали спокойно относиться к резким заявлениям Трампа в адрес Путина

Каждое слово Зеленского создает проблемы Украине – Трамп

Силы ПВО России сбили 96 украинских беспилотников за ночь
#сша
#президент
#дональд трамп
#администрация
#политолог
#лидер
#вс рф
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Братьям Милохиным порекомендовали отправиться на СВО для перевоспитания
Депутат Иванов предложил отправить братьев Милохиных на СВО за поведение
26 мая 2025, 13:45

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Братьям-блогерам Дане и Илье Милохиным нужно поехать на спецоперацию для перевоспитания. Об этом в беседе с порталом NEWS.ru заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Так парламентарий прокомментировал сообщения о продаже Ильей своих интимных снимков.
По мнению Иванова, под видом свободного самовыражения идет растление молодежи с коммерциализацией интима и полным забвением нравственности. Председатель общественного движения «Россия Православная» считает, что таким, как Милохины не место в стране.

«Возможно, стоит рассмотреть вопрос об их направлении в зону проведения специальной военной операции, пусть направят свою энергию на защиту родины, а не на разложение общества», — сказал депутат.

Иванов заключил, что Илья Милохин мог бы пропагандировать здоровый образ жизни, духовное развитие и нравственное воспитание. Парламентарий надеется, что соответствующие органы защитят моральное здоровье общества.

Перед этим сообщалось, что Илья Милохин продает свои интимные видео и фотографии. По некоторой информации, блогер берет две тысячи рублей за доступ, а за VIP-кадры — семь тысяч.

Читайте также:

«Кто виноват, рассудят потомки»: Карьера руками отца, измены Агутина и позиция по СВО. Анжелике Варум — 56 лет

Политолог Дудчак назвал отправку ВСУ в бой женщин-заключённых геноцидом

Отступление ВСУ под Часов Яром, освобождение села Романовка и бои под Покровском: последние новости СВО на 26 мая
#мир
#россия
#звёзды
#сво
#шоу-бизнес
#война
#украина
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате