Воронежец публично извинился за тусовку под украинскую песню Верки Сердючки
Житель Воронежской области публично извинился за громкое включение украинской песни Верки Сердючки в своём автомобиле. Об этом пишет РИА «Воронеж».
Отмечается, что в ночь на 3 ноября Павел Вахрушев находился в состоянии алкогольного опьянения. После закрытия клуба «Жара» в Борисоглебске посетители решили устроить афтерпати у входа под песню на украинском языке, снимая происходящее на видео.
5 ноября молодой человек раскался в содеянном, отметив, что поддерживает Россию и проведение СВО. Он пообещал больше не допускать подобного.
В настоящее время Вахрушева допрашивают сотрудники полиции. Ему грозит административная ответственность.
