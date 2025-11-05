Неадекват накинулся на подростков и пнул их собаку в Москве
В Северном Бутово произошёл инцидент с участием взрослого мужчины и группы подростков, передаёт vm.ru.
По данным очевидцев, местный житель поругался с мальчишками, которые выгуливали своих собак около спортивной площадки. После словесной перепалки мужчина покрыл школьников трёхэтажным матом, а затем пнул питомца одного из парней и скрылся.
При этом жители утверждают, что произошедшее выглядело так, словно злоумышленник проявлял агрессию к детям не впервые.
В настоящее время личность мужчины устанавливается. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении дела о жестоком обращении с животными.
