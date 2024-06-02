Восемь человек пострадали при украинском обстреле ДНР

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Восемь мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали в результате украинских обстрелов в воскресенье. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в Макеевке были ранены женщина 1934 года рождения и мужчина 1978 года рождения. Также в Пантелеймоновке при обстреле получила ранения женщина 1933 года рождения. А в Мариуполе от детонации взрывоопасного предмета были ранены трое мужчин 1975, 1988 и 1995 годов рождения. Она расчищали территорию от взрывчатых веществ.
Также ранения получили две сотрудницы Харцызского сталепроволочно-канатного завода «Силур», который в воскресенье атаковали ВСУ. Одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии.
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Анастасия Чинкова