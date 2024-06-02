ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области

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За минувшие сутки ВСУ выпустили по меньшей мере 100 снарядов по территории Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что 1 июня украинские войска выпустили 103 снаряда по 10 муниципалитетам области. Также были осуществлены атаки с применением 34 беспилотников и четырёх взрывных устройств, сброшенных с них.
В результате украинских ударов в субботу пострадали трое мирных жителей Волоконовского районе и Шебекинского городского округа.
Разрушения были зафиксированы в 45 частных домах, двух многоквартирных постройках, магазине, здании школы, 39 автомобилях. Также были повреждены две вышки сотовой связи.
Днём ранее Гладков опубликовал отчёт об обстрелах, совершённых 31 мая. Ознакомиться с ним можно в материале «Радио 1».
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В результате украинских ударов в субботу пострадали трое мирных жителей Волоконовского районе и Шебекинского городского округа.
Разрушения были зафиксированы в 45 частных домах, двух многоквартирных постройках, магазине, здании школы, 39 автомобилях. Также были повреждены две вышки сотовой связи.
Днём ранее Гладков опубликовал отчёт об обстрелах, совершённых 31 мая. Ознакомиться с ним можно в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова