Восемь домов и два автомобиля пострадали в Курске от ракет ВСУ — Хинштейн

13 сентября 2026, 21:11

Фото: istockphoto/DmyTo

В результате ракетной атаки на Курск повредило восемь жилых домов и два автомобиля. Об этом сообщил в Макс губернатор Курской области Александр Хинштейн.





По его словам, повреждения зафиксировали по итогам обходов территорий. В поселке Юбилейный Курского района пострадали два автомобиля и три дома — повредились фасады, кровля, остекление и заборы. Еще повреждения получили пять домов частного сектора в черте города.



Губернатор отметил, что комиссии оценят причиненный ущерб. Жителям окажут помощь в восстановлении.





«Самое главное, что обошлось без пострадавших», — подчеркнул Хинштейн.