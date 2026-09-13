От атак БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали три человека — Ковальчук
В Брянской области в результате атак беспилотников пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Макс.
По его словам, дрон-камикадзе атаковал велосипедиста в селе Воронок Стародубского округа. Мужчина получил множественные ранения. Кроме того, FPV-дрон ударил по движущемуся автомобилю в селе Сачковичи Климовского района — осколочные ранения получили находившиеся в машине супруги.
Всех пострадавших доставили в больницы. Им оказали необходимую медицинскую помощь, добавил Ковальчук.
Ранее атака ВСУ унесла жизнь человека в Запорожской области. Подробности — в нашем материале.
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