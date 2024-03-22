Восемь снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью

Фото: iStock/Zeferli
ВС РФ уничтожили восемь реактивных снарядов ВСУ, выпущенных из РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, атака была отражена в 07:30 по мск.
Прежде сообщалось, что минувшим утром в Белгородской области было объявлено предупреждение о ракетной опасности. ВСУ выпустили несколько снарядов по региону. В результате происшествия загорелись несколько автомобилей, а в домах повыбивало окна.
Также сообщается, что один из осколков снаряда рухнул в парке. Погибла женщина. Власти официально информацию не подтверждали.
Читайте также:
Минобороны: Подлодка «Волхов» провела пуск «Калибра» на учениях в Японском море
Минобороны заявило о ночном ударе «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ
Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом под Авдеевкой
Прежде сообщалось, что минувшим утром в Белгородской области было объявлено предупреждение о ракетной опасности. ВСУ выпустили несколько снарядов по региону. В результате происшествия загорелись несколько автомобилей, а в домах повыбивало окна.
Читайте также:
Минобороны: Подлодка «Волхов» провела пуск «Калибра» на учениях в Японском море
Минобороны заявило о ночном ударе «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ
Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом под Авдеевкой
Анастасия Хохлова