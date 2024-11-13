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Восемь тысяч тел боевиков ВСУ находятся в моргах приграничья Курской области

Фото: istockphoto/beekeepx

Фото: istockphoto/beekeepx

Более восьми тысяч тел боевиков ВСУ, которых бросили сослуживцы в Курской области, сейчас находятся в моргах приграничных районов. На их идентификацию и передачу Украине может уйти до трёх месяцев.


Тела участников вторжения в Курскую область лежат в моргах Белгородской, Ростовской и самой Курской областей, сообщает телеграм-канал Mash. По словам эксперта-патологоанатома Владимира Поленова, в приграничье развёрнуты полевые медицинские лагеря, одной из функций которых является приём «груза 200» украинской стороны. Значительная часть эвакуируется не сразу, а постепенно.

Тела и останки сначала привозят в полевые лагеря. Некоторых идентифицируют по медальонам, но большинство остаются неопознанными. Их перевозят рефрижераторами в ближайшие морги, но там уже не хватает места. Поэтому погибших военных ВСУ отправляют в Ростов-на-Дону, где построены специальные ангары. Туда уже доставлено от пяти до восьми тысяч тел. Ещё примерно столько же остаются на полях сражений в Курской области.

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