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Более восьми тысяч тел боевиков ВСУ, которых бросили сослуживцы в Курской области, сейчас находятся в моргах приграничных районов. На их идентификацию и передачу Украине может уйти до трёх месяцев.
Тела участников вторжения в Курскую область лежат в моргах Белгородской, Ростовской и самой Курской областей, сообщает телеграм-канал Mash. По словам эксперта-патологоанатома Владимира Поленова, в приграничье развёрнуты полевые медицинские лагеря, одной из функций которых является приём «груза 200» украинской стороны. Значительная часть эвакуируется не сразу, а постепенно.
Тела и останки сначала привозят в полевые лагеря. Некоторых идентифицируют по медальонам, но большинство остаются неопознанными. Их перевозят рефрижераторами в ближайшие морги, но там уже не хватает места. Поэтому погибших военных ВСУ отправляют в Ростов-на-Дону, где построены специальные ангары. Туда уже доставлено от пяти до восьми тысяч тел. Ещё примерно столько же остаются на полях сражений в Курской области.
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Александр Бойцов