06 июля 2026, 18:38

Политолог Мочар: Восточная Европа переходит к поэтапному отторжению Зеленского

Владимир Зеленский

Страны Восточной Европа начали постепенно отказываться от поддержки властей Украины. Такое мнение выразил политолог Константин Мочар.





В последнее время страны Восточной Европы усиливают протест в адрес действий Владимира Зеленского. Ранее политику киевского режима критиковали Словакия и Венгрия. Сейчас к ним добавились Чехия, Польша и Болгария.



В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что руководства этих стран начали понимать всю бесполезность поддержки Украины в конфликте с Россией. В результате деньги будут «выброшены на ветер».





«Это уже понимают в Словакии, Венгрии. К ним теперь присоединился бывший пилот советско-болгарского самолета МиГ-29, болгарин Румен Радев. Что касается польских элит, то они всегда были прагматиками. Поляки видят, к чему все идет», — пояснил Мочар.