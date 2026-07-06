Политолог считает, что Восточная Европа начала понимать бесполезность поддержки Украины
Политолог Мочар: Восточная Европа переходит к поэтапному отторжению Зеленского
Страны Восточной Европа начали постепенно отказываться от поддержки властей Украины. Такое мнение выразил политолог Константин Мочар.
В последнее время страны Восточной Европы усиливают протест в адрес действий Владимира Зеленского. Ранее политику киевского режима критиковали Словакия и Венгрия. Сейчас к ним добавились Чехия, Польша и Болгария.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что руководства этих стран начали понимать всю бесполезность поддержки Украины в конфликте с Россией. В результате деньги будут «выброшены на ветер».
«Это уже понимают в Словакии, Венгрии. К ним теперь присоединился бывший пилот советско-болгарского самолета МиГ-29, болгарин Румен Радев. Что касается польских элит, то они всегда были прагматиками. Поляки видят, к чему все идет», — пояснил Мочар.
Так, страны Восточной Европы заранее начали сопротивляться, понимая, что могут оказаться втянутыми в прямой конфликт с Россией, заключил политолог.