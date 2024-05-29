«Вот и всё!»: во Франции указали на начало нового этапа конфликта на Украине

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Обсуждение отправки французские военных инструкторов на Украину говорит о переходе конфликта в новую фазу. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.
Он назвал такое развитие событий «новым этапом в спирали тотального конфликта».
Политик отметил, что большинство жителей Франции выступают против такой эскалации. В связи с этим он призвал немедленно прекратить обострение конфликта на Украине и найти способы для заключения мира.
Ранее в понедельник главком ВСУ Александр Сырский сообщил о подписании им разрешения на посещение французскими военными инструкторами учебных центров на Украине. Он положительно отнёсся к инициативе французских властей направить инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.
При этом позднее телеканал BFM, ссылаясь на Минобороны Франции, сообщил, что в настоящее время вопрос отправки военных инструкторов на Украину всё ещё прорабатывается.
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Политик отметил, что большинство жителей Франции выступают против такой эскалации. В связи с этим он призвал немедленно прекратить обострение конфликта на Украине и найти способы для заключения мира.
Ранее в понедельник главком ВСУ Александр Сырский сообщил о подписании им разрешения на посещение французскими военными инструкторами учебных центров на Украине. Он положительно отнёсся к инициативе французских властей направить инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.
При этом позднее телеканал BFM, ссылаясь на Минобороны Франции, сообщил, что в настоящее время вопрос отправки военных инструкторов на Украину всё ещё прорабатывается.
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Анастасия Чинкова