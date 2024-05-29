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«Вот и всё!»: во Франции указали на начало нового этапа конфликта на Украине

Филиппо: отправка Францией инструкторов Киеву говорит о новой фазе конфликта
29 мая 2024, 10:18
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Обсуждение отправки французские военных инструкторов на Украину говорит о переходе конфликта в новую фазу. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.
Он назвал такое развитие событий «новым этапом в спирали тотального конфликта».

Политик отметил, что большинство жителей Франции выступают против такой эскалации. В связи с этим он призвал немедленно прекратить обострение конфликта на Украине и найти способы для заключения мира.



Ранее в понедельник главком ВСУ Александр Сырский сообщил о подписании им разрешения на посещение французскими военными инструкторами учебных центров на Украине. Он положительно отнёсся к инициативе французских властей направить инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

При этом позднее телеканал BFM, ссылаясь на Минобороны Франции, сообщил, что в настоящее время вопрос отправки военных инструкторов на Украину всё ещё прорабатывается.

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#военные
Герои нашего времени: как ВС РФ прорвали многокилометровую оборону ВСУ в ДНР
Боец «Призрак»: Армия России прорвала многокилометровую оборону ВСУ в ДНР
29 мая 2024, 09:48

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Уральские бойцы в составе группировки «Центр» прорвали порядка 10 км укреплений ВСУ, штурмуя Северное и Тоненькое на Авдеевском направлении. Об этом рассказал командир взвода штурмовиков с позывным «Призрак».
«Приходилось идти до штурмовых позиций десятки километров, а до этого эти километры были заняты противником. И мы брали их, освобождали, помогали друг другу. Разные полки участвовали в штурмах», — цитирует РИА Новости «Призрака».

По его словам, из-за особенностей рельефа местности приходилось штурмовать укрепления ВСУ на открытой местности. Он пояснил, что различные подразделения ВС РФ штурмовали украинцев со всех сторон и брали их в полукольцо.

«Призрак» пояснил, что окопы брать намного проще, чем здания, так как противника видно и его можно закидать гранатами. При этом российский штурмовик отметил, что противник не часто даёт отпор, а в основном в окопах никого нет, так как украинцы успевают уйти раньше, чем пришли бойцы ВС РФ.

Штурмовик также рассказал, что самая большая сложность при штурмах на открытой местности состоит в том, что могут выстрелить со всех сторон, при этом он отметил, что для военных с опытом в этом нет ничего сложного, а вот новобранцам опыта не хватает, заключил «Призрак».

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#новости
#всу
#вс рф
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ВС РФ пошли в штурмы в Калиновке, ВСУ признали утрату Нетайлово: последние новости СВО
29 мая 2024, 09:15

Фото: iStock/ IherPhoto

Активные противостояния зафиксированы сразу на нескольких участках фронта. ВСУ пытаются сдержать позиции, а ВС РФ теснят противника и стремятся занять новые рубежи. О том, где ВС РФ провели серию атак и что применили для ударов по позициям ВСУ читайте в материале «Радио 1».

Харьковское направление


ВС РФ ведут стрелковые бои, наносят удары тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А и ТОС-2 по позициям ВСУ, сообщает телеграм-канал «Два майора».

Часовоярское направление


Российские бойцы сохраняют наступательный темп боевой работы в направлении Часова Яра. Штурмовые группы продолжают улучшать свои тактические позиции на окраине Калиновки и в микрорайоне «Канал».

Авдеевское направление


Западнее Авдеевки существенных изменений нет. Идут бои у Нетайлово, Уманского, западнее Соловьево. ВСУ признали утрату Нетайлово и в некоторых источниках сообщается о начале боевых действий у Карловки. Идет зачистка местности от украинского гарнизона.

«ВСУ бегут от россиян»: СМИ оценили эффективность новой «тактики порезов»
«ВСУ бегут от россиян»: СМИ оценили эффективность новой «тактики порезов»

Слобожанское направление


Активные бои зафиксированы в городской застройке Волчанска, где в условиях огромного количества дронов обе стороны задействуют малые группы пехоты.

Донецкое направление


В Красногоровке идут бои в центре города. В Парасковиевке продолжаются наступательные действия ВС РФ. Активное противостояние зафиксировано на подступах к Яснобродовке. ВС РФ стремятся развить дальнейшее наступление в направлении населённого пункта Сокол. В Новоалександровке продолжаются штурмовые действия российских войск.

Харьковское направление


Идут бои в центральной части Волчанска. Ни одна из сторон инициативой полностью не владеет, однако ВСУ смогли несколько стабилизировать оборону на этом участке фронта. Также продолжаются боестолкновения к северу от Липцев.


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#всу
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#сво
#контрнаступление
#украина
#харьков
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В Ровенской области при ударе ВС РФ сдетонировал арсенал — подполье
Подпольщик Лебедев: в Ровенской области после удара ВС РФ сдетонировал арсенал
29 мая 2024, 08:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС РФ нанесли удар по военным объектам ВСУ в городе Сарны Ровенской области, после чего произошла мощная детонация. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
«Местные жители зафиксировали два серьезных взрыва в 2:40 и 2:50 ночью 29 мая. Оба взрыва были с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что город Сарны представляет собой серьёзный логистический хаб еще с Первой мировой войны. При этом местное Сопротивление зафиксировало и сообщило, что военные части используются иностранцами.

Таким образом, по словам Лебедева, удары по городу связаны с тем, что в последнее время ВСУ активно завозили на территорию воинской части вооружение и боекомплекты.

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Подполье: Киев пытается вербовать белгородцев с родственниками в Харькове
29 мая 2024, 08:45

Фото: istockphoto/Zeferli

Сотрудники украинских спецслужб пытаются вербовать граждан России, у которых родственники проживают в Харькове. Об этом рассказали представители организации пророссийского подполья «Дозор».
В разговоре с ТАСС подпольщики рассказали, что харьковчан держат в страхе новоявленные эсэсовцы в лице сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкоматов). СБУ впали в настоящую истерику, предчувствуя близкое поражение, и пытаются вербовать белгородцев, угрожая расправой над родственниками, которые проживают в Харькове.

По совам подпольщиков, харьковчане в свою очередь переживают за жителей Белгорода, которые подвергаются постоянным террористическим атакам. В городе наблюдается активное перемещение военной техники и боевых подразделений, строятся фортификационные сооружения. Похожая ситуация наблюдается в Одессе, где ВСУ также готовятся к обороне, заключил представитель подполья.

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#сбу
#харьков
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Российский боец раскрыл условия успешного штурма позиций ВСУ
Боец с позывным «Призрак»: ВС РФ штурмовали Тоненькое в «плащах-невидимках»
29 мая 2024, 08:15

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Уральские штурмовики из состава группировки «Центр» штурмовали Северное и Тоненькое в «плащах-невидимках». Об этом рассказал командир взвода штурмовиков с позывным «Призрак».
«Ночью от «теплака» (тепловизора — ред.) мы прятались, у меня есть такой «плащ-невидимка». Он против «теплака» плащ. Слышишь, летит, тук – сел, как кочка, сидишь, лицо вниз спрятал, он пролетает мимо тебя. Если у тебя его нет, то ты ныряешь в блиндаж, где начинается «разбор тебя"», — цитирует РИА Новости «Призрака».

Он пояснил, что ВСУ начинают активно бить по блиндажу и перестают только тогда, когда думают, что живых там больше нет.

Российский боец добавил, что при штурме сложнее всего подойти к противнику так, чтобы он этого не заметил. Если это сделать удалось, то штурм длится порядка 15 минут. А вот если всё же ВСУ замечают российскую группу, то тогда по ней начинают работать дроны, пулемёты и автоматы.

Таким образом «Призрак» отметил, что «плащи-невидимки» максимально полезны для штурмового подразделения, уверен военный.

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#солдат
#дроны
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Украинский военный рассказал о своей готовности идти на Киев вместе с русскими
29 мая 2024, 08:03

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Боец украинской армии признался, что он и его сослуживцы готовы вместе с российскими военными наступать на Киев. Об этом он заявил в частном разговоре.
Подпольщики сумели в поезде скрытно снять видео беседы солдат ВСУ с гражданскими попутчиками и передали его затем в распоряжение РИА Новости. На кадрах записи один из украинских военных правдиво говорит о своём отношении к конфликту.

«Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось», — заявил военнослужащий Вооружённых сил Украины.

Другой украинский военнослужащий рассказал, что в его бригаде осталось около 20% бойцов от изначального числа. По его словам, в ряды ВСУ поступаю неподготовленные новобранцы. Кроме того, солдат украинской армии не обеспечивают должным образом снарядами и боеприпасами. Он также сообщил, что тела погибших командование не разрешает забирать, чтобы не выплачивать компенсации.

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ВСУ атаковали Армавир в Краснодарском крае
Кондратьев: Над Армавиром сбили украинский беспилотник
29 мая 2024, 07:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над Армавиром в Краснодарском крае силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатора региона Вениамин Кондратьев.
«Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Он добавил, что по предварительным данным, в результате вражеской атаки никто не пострадал, также нет разрушений на земле. Сейчас спецслужбы ищут упавший дрон.

Ранее Кондратьев заявлял, что в ночь на 27 мая украинские беспилотники попытались атаковать Геленджик впервые с начала СВО. По его словам, в селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен.

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«Остальные двухсотые»: Украинский военный рассказал об огромных потерях своей бригады
Подполье: украинский военный рассказал о потере 80% бригады на поле боя
29 мая 2024, 06:42

Фото: istock / Mariia Kokorina

Действующий военнослужащий ВСУ в приватном разговоре рассказал о потере на фронте 80% своей бригады. Об этом стало известно из разговора в вагоне поезда во время общения украинских военных с попутчиками из числа гражданских. Запись предоставило подполье изданию РИА Новости.
«У нас от бригады осталось процентов 20, остальные «двухсотые». И даже забрать их (погибших — прим. ред.) не разрешили. Это почему? Чтобы деньги не платить», — заявил украинский солдат.
В том же видео военнослужащие критикуют посвященный военному конфликту украинский телемарафон и жалуются на то, что командование перебрасывает на фронт необученных и неэкипированных бойцов.

Ранее стало известно об использовании американского оружия для ударов по России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#украина
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Стало известно об использовании американского оружия для ударов по России
AFP: Киев несколько раз использовал западное оружие для атак в глубине России
29 мая 2024, 02:58

Фото: istock / Gerasimov174

Украина использовала американское оружие для удара по целям на территории Российской Федерации. Об этом информирует агентство AFP.
В последний раз вооружение из США использовалось для атак на Краснодар. Какое конкретно оружие применялось Вооруженными силами Украины, не уточняется.

Стоит отметить, что в Белом доме несколько раз просили Украину не использовать американское оружие для атак на Россию. Также против выступает, например, и Германия, которая передает ВСУ американское оружие из своих арсеналов.

До этого немецкое издание Bild писало, что один раз для атаки по цели на Россию украинские военнослужащие применили ЗРК Patriot.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не поддерживают желание Киева бить по России западным оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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