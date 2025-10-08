Воюющий за ВС РФ британец рассказал, почему сжег свой паспорт
Британец Эйден Миннис сжег свой паспорт и отказался от гражданства страны
Доброволец из Великобритании Эйден Миннис, воюющий на стороне России в зоне СВО, сжёг свой паспорт.
Как пишут «Известия», собеседник пояснил, что в Великобритании существует норма, позволяющая лишать гражданства тех, кого считают угрозой национальной безопасности.
Миннис заявил, что за последний год на него обрушились «критика и ложь» со стороны политиков, отставных военных и полицейских, которые требовали ареста, расследования, тюремного заключения и лишения гражданства.
«Поскольку я воюю за то, что они считают враждебной и недружественной страной — Россией, у них есть право лишить меня гражданства. Им не нужно много доказательств для этого. <...> Это только вопрос времени, когда меня всё равно лишат прав. Я бы не позволил им получить от этого удовольствие, поэтому я сжег его [паспорт]», — добавил британец.
Он также обвинил Великобританию в поддержке переворотов и террористической деятельности в прошлом и назвал это лицемерием, подчеркнув, что приехал «ради праведного дела», верит в божественную справедливость и в победу.
Ранее в тот же день Миннис пригрозил британцам, воюющим на стороне Украины, назвав их преступниками и заявив, что не испытывает к ним сочувствия.