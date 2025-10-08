08 октября 2025, 20:18

Британец Эйден Миннис сжег свой паспорт и отказался от гражданства страны

Фото: istockphoto/Chris Cook

Доброволец из Великобритании Эйден Миннис, воюющий на стороне России в зоне СВО, сжёг свой паспорт.





Как пишут «Известия», собеседник пояснил, что в Великобритании существует норма, позволяющая лишать гражданства тех, кого считают угрозой национальной безопасности.



Миннис заявил, что за последний год на него обрушились «критика и ложь» со стороны политиков, отставных военных и полицейских, которые требовали ареста, расследования, тюремного заключения и лишения гражданства.





«Поскольку я воюю за то, что они считают враждебной и недружественной страной — Россией, у них есть право лишить меня гражданства. Им не нужно много доказательств для этого. <...> Это только вопрос времени, когда меня всё равно лишат прав. Я бы не позволил им получить от этого удовольствие, поэтому я сжег его [паспорт]», — добавил британец.