Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины из-за угрозы баллистики

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Воздушная тревога во второй раз за сутки объявлена на всей территории Украины. На этот раз сирены звучат из-за угрозы удара баллистическими ракетами.
Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно информации ресурса, на 18:47 по московскому времени воздушная тревога объявлена на всей территории страны, в том числе в Киеве.
Сегодня, 21 ноября, украинские СМИ утверждали, что Россия якобы запустила по военному предприятию в Днепропетровской области межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш». Российская сторона эту информацию официально не подтверждала.
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