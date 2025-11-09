Бывший эксперт ООН заявил, что ЕС хочет создать «министерство правды» против РФ
Инициатива Еврокомиссии по созданию нового «центра противодействия дезинформации», направленного против России и Китая, является попыткой учредить «министерство правды» и установить цензуру.
Об этом написал в соцсети X бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас.
По его мнению, предложение Брюсселя противоречит статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая гарантирует каждому право свободно придерживаться своих мнений, искать, получать и распространять информацию.
Де Зайас проводит параллель с романом Джорджа Оруэлла «1984», где главный герой работал в ведомстве, занимавшемся постоянной фальсификацией исторических сведений.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать специализированный центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны России, Китая и других стран.
