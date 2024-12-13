Воздушную тревогу объявили на большей части территории Украины

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На большей части Украины, включая Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области на западе страны, была объявлена воздушная тревога. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога была впервые объявлена в Киевской и Черкасской областях в четверг вечером и продолжает действовать до сих пор. В других областях, таких как Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Харьковская, сигнал тревоги также был активирован и звучит с утра.
В 05:24 по московскому времени тревога охватила Тернопольскую область, а в 05:40 — Черновицкую. Спустя полчаса тревога распространилась на Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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В 05:24 по московскому времени тревога охватила Тернопольскую область, а в 05:40 — Черновицкую. Спустя полчаса тревога распространилась на Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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Дарья Осипова