Воздушную тревогу объявили на большей части территории Украины

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что вместо призыва 18-летних граждан страны, следует рассмотреть возможность мобилизации сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и других государственных органов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.