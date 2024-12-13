Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в четырех областях РФ

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 13 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Пять вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Курской областью, четыре – над Белгородской областью, три – над Ростовской областью, также один – над Липецкой областью.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал к мобилизации сотрудников СБУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал к мобилизации сотрудников СБУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова