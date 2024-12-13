Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в четырех областях РФ

Депутат Госдумы Яна Лантратова, представляющая фракцию «Справедливая Россия — За правду», обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением аннулировать негативные кредитные истории граждан, которые заключат контракт с ВС РФ для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.