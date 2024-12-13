В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погиб боец самообороны

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трагической гибели бойца самообороны в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в селе Теребрено. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
По словам Гладкова, инцидент произошел ночью. Губернатор выразил искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Он добавил, что «память о его подвиге всегда будет в наших сердцах».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в четырех областях РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в четырех областях РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова