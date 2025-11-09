Возгорание на коммунальном объекте случилось в Воронеже
Возгорание на коммунальном объекте в Воронеже стало следствием атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар уже потушили. Ночью дежурными средствами РЭБ в небе над городом подавили несколько беспилотников.
В связи с произошедшим по соображениям технологической безопасности приняли временные меры, из‑за чего в некоторых домах отмечались колебания температуры центрального отопления. В ближайшее время подачу тепла нормализуют.
На короткий период приостановили электроснабжение в отдельных районах. Сейчас потребители получают её в обычном режиме.
По словам Гусева, на территории одного из строительных предприятий повредило кровлю, частично выбило стёкла, а также пострадали несколько автомобилей и внутренние отопительные сети.
Читайте также: