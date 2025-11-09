09 ноября 2025, 13:32

Возгорание на коммунальном объекте случилось в Воронеже из-за атаки БПЛА

Фото: istockphoto/sarawutk

Возгорание на коммунальном объекте в Воронеже стало следствием атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.