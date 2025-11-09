Достижения.рф

ВСУ повредили системы энерго- и теплоснабжения в Белгороде

Фото: istockphoto/dk_photos

Вечером, 8 ноября, Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого получили серьезные повреждения системы электро- и теплоснабжения города.



Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале в воскресенье, 9 ноября.

Чиновник отметил, что энергетики уже приступили к восстановительным работам и прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия атаки. Он выразил надежду, что ремонт пройдёт быстро и не причинит значительных неудобств жителям.

Накануне губернатор также сообщил о перебоях с электроснабжением после удара.

Никита Кротов

