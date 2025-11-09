ВСУ повредили системы энерго- и теплоснабжения в Белгороде
Вечером, 8 ноября, Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого получили серьезные повреждения системы электро- и теплоснабжения города.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале в воскресенье, 9 ноября.
Чиновник отметил, что энергетики уже приступили к восстановительным работам и прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия атаки. Он выразил надежду, что ремонт пройдёт быстро и не причинит значительных неудобств жителям.
Накануне губернатор также сообщил о перебоях с электроснабжением после удара.
