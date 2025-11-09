В Таганроге пропало электричество
Мэр Камбулова: Аварийное отключение высоковольтной линии произошло в Таганроге
В Таганроге из‑за аварийного отключения высоковольтной линии в ряде районов города пропало электроснабжение. Об этом сообщила в телеграм-канале мэр Светлана Камбулова 9 ноября.
По её словам, на месте работают аварийные бригады, которые предпринимают все необходимые меры. Планируется, что подачу электроэнергии удастся восстановить в течение ближайших двух часов.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что ВСУ повредили системы энерго- и теплоснабжения в Белгороде.
Он уточнил, что ремонт уже идет, выразив надежду, что работы не причинят сильных неудобств гражданам.
