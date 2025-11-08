Достижения.рф

Все государственные ТЭС Украины прекратили генерировать электроэнергию

Фото: istockphoto/reflection_art

Все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины остановили работу, и генерация отсутствует. Об этом сообщила компания «Центрэнерго» 8 ноября.



Поставщик называет причиной остановки удары по энергетической инфраструктуре.

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — говорится в сообщении на странице компании в Facebook*.
Днем мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе не работают метро и электротранспорт. Кроме того, сообщалось, что на Украине приостановили работу всех приграничных КПП.
