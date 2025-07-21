ВС РФ ударили по Украине рекордным количеством беспилотников
Вооружённые силы России (ВС РФ) нанесли удар по Украине рекордным количеством беспилотных летательных аппаратов, были применены крылатые ракеты Х-101 и беспилотники «Герань», сообщает телеграм-канал Mash.
Целью атаки российских войск были военные объекты, аэродромы, объекты энергетики, пункты временной дислокации (ПВД) и учебные центры Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По данным военных корреспондентов, в Киеве удары были зафиксированы сразу в пяти районах. Применялись ракеты «Искандер» и «Кинжал». ВС РФ атаковали военный завод «Артём», где производят авиационные ракеты и оборудование для ВВС, а также аэродром Жуляны. Также поражены объекты оборонной промышленности и инфраструктуры.
В Ивано-Франковске целью атаки стал аэродром ВСУ. Уничтожены самолёты, техника и ангары с западным вооружением.
В Киевской, Хмельницкой и Николаевской областях российские дроны продолжают искать новые цели поражения. По предварительным данным, поражены объекты энергетики и логистики.
Также Mash пишет, что взрывы были слышны в Харьковской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Полтавской, Ровенской и других областях Украины.
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