ВС РФ ударили по Украине рекордным количеством беспилотников

21 июля 2025, 09:14

Mash: Целью атаки ВС РФ были украинские аэродромы, ПВД, учебные центры ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Вооружённые силы России (ВС РФ) нанесли удар по Украине рекордным количеством беспилотных летательных аппаратов, были применены крылатые ракеты Х-101 и беспилотники «Герань», сообщает телеграм-канал Mash.