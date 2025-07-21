21 июля 2025, 10:00

Фото: iStock/ gorodenkoff

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковское направление Запорожское направление Угледарское направление Покровское направление Константиновское направление



Сумская область

Харьковское направление

Запорожское направление

Угледарское направление

Названа площадка для нового раунда переговоров России и Украины

Покровское направление

Константиновское направление