Освобождение Белой Горы, расширение ВС РФ зоны контроля под Покровском и Харьковом: последние новости СВО на 21 июля
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении продолжаются активные боевые действия. ВС РФ добились значительных успехов, закрепив контроль над стратегически важной автомобильной трассой в районе Кондратовки и северными окраинами Андреевки. Это достижение позволило стабилизировать линии снабжения и создать плацдарм для дальнейшего наступления.
В районе Варачино после ожесточенных боев противник был выбит с нескольких укрепленных позиций. В настоящее время ведется зачистка освобожденной территории и закрепление на новых рубежах. Одновременно развивается наступление в западном направлении от реки Локня, где идут бои за господствующие высоты в окрестностях Юнаковки.
Особенно сложная обстановка сохраняется в районе Мирополья, где природные условия создают дополнительные трудности для наступающих частей. Пересеченная местность с многочисленными высотами, лесисто-болотистые участки и сложный гидрографический узел слияния рек Псел, Удава и Рыбица требуют особого подхода к планированию операций. Тем не менее, российские подразделения успешно применяют тактику обходных маневров при активной артиллерийской поддержке, методично продвигаясь вперед.
Харьковское направление
Российские войска продолжают продвижение в юго-западной части Волчанска, закрепляясь на новых рубежах. Противник начал отход из района Тихого в направлении Волчанских Хуторов, что свидетельствует о потере контроля над ключевыми позициями. Подразделения ВС РФ ведут зачистку освобожденных территорий, подавляя остаточные очаги сопротивления ВСУ.
Российские военные усиливают давление южнее села Меловое, вытесняя украинские части из лесных массивов. Артиллерия и авиация активно работают по укреплениям противника, что вынуждает ВСУ отходить на заранее подготовленные резервные позиции. По данным Минобороны, за сутки в этом районе уничтожено до 170 военнослужащих ВСУ, а также несколько единиц техники, включая танк и артиллерийские орудия.
Запорожское направление
На Запорожском направлении продолжаются активные бои с сохранением инициативы российскими войсками. Основные столкновения сосредоточены в районах Каменского, Плавней, Степового и Новоданиловки, где подразделения ВС РФ методично вытесняют противника с укрепленных позиций.
Особое внимание командования сосредоточено на подготовке к наступлению на стратегически важный участок Зелёный Гай — Червоное. Контроль над этим районом, расположенным на господствующих высотах, позволит создать угрозу восточному флангу обороны ВСУ в Гуляйполе и перерезать их ключевые логистические маршруты.
Угледарское направление
ВС РФ успешно продвигаются по рубежу Поддубное — Мирное, приближаясь к Александрограду. Особого внимания заслуживает операция по форсированию водной преграды и заболоченной местности, в результате которой штурмовые группы заняли лесные массивы на подступах к населенному пункту Филия, создавая угрозу флангового охвата противника.
ВСУ предпринимают отчаянные попытки стабилизировать ситуацию, перебрасывая резервные подразделения в район Зелёного Гая и другие стратегически важные участки. Однако эти меры носят запоздалый характер и осуществляются на фоне острой нехватки боеприпасов и значительных потерь в живой силе.
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Покровское направление
В секторе западнее и юго-западнее Орехово идут ожесточенные позиционные бои. Противник предпринимает попытки контратак, используя западные поставки вооружений. В районе Муравка-Котлино подразделения ВС РФ методично вытесняют противника, применяя комплексное воздействие артиллерии и ударных БПЛА.
На восточных подступах к Мирнограду, в районе шахты «Краснолиманская», продолжаются штурмовые действия. Этот укрепленный узел сопротивления имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения.
На восточном фланге российские войска добились значительного успеха, расширив зону контроля в треугольнике Маяк-Фёдоровка-Разино. Это создало плацдарм для наступления на Родинское, где уже зафиксирован прорыв российских штурмовых групп. Данный успех угрожает перерезать ключевые линии снабжения группировки противника в Покровске и Мирнограде.
Константиновское направление
Российские войска добились значительных успехов на данном направлении, выбив противника из Яблоновки и завязав бои в центре Александро-Калиново. Подразделения ВС РФ продвигаются к западному берегу Клебан-Быкского водохранилища, перерезая пути снабжения ВСУ. Министерство обороны подтвердило освобождение Белой Горы, однако в северо-западной части села продолжается работа по зачистке территории.
К западу от Григоровки российские войска продвигаются в сторону Майского и Марково, встречая упорное сопротивление со стороны украинских военных, которые активно применяют беспилотные летательные аппараты.