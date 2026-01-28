«Возобновление»: В России объяснили, для чего Киеву нужны два мирных соглашения
Политолог Колташов: мир с США даст Киеву карт-бланш на новый конфликт
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что готовящиеся мирные договоры США с Украиной и Россией позволят Киеву возобновить боевые действия после перевооружения.
В беседе с «Газетой.Ru» Колташов подчеркнул, такой формат оставляет сторонам конфликта такую возможность.
«Разница будет заключаться только в том, что Россия таким образом нарушит соглашение с США, а тем самым оскорбит Вашингтон. А вот Киеву Вашингтон может простить подобное нарушение, если оно будет соответствовать планам Белого дома», — пояснил эксперт.Политолог считает, что договор с США официально закрепит Украину как зону американского влияния. Он отметил, что прямое соглашение со столицей Соединённых Штатов Америки поможет Киеву сохранить лицо, избежав прямых переговоров с Москвой.
Колташов полагает, что такой формат не подходит России, так как, вероятно, не включает требования о денацификации и демилитаризации Украины.