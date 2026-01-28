Боевики ВСУ попытались провести операцию «Паутина» второй раз

28 января 2026, 12:02

SHOT: бойцы ВС РФ не дали ВСУ провести операцию «Паутина» второй раз

Фото: istockphoto/fortton

ВС РФ сорвали попытку украинских сил повторить операцию «Паутина» на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.