Боевики ВСУ попытались провести операцию «Паутина» второй раз
ВС РФ сорвали попытку украинских сил повторить операцию «Паутина» на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, противник планировал массированную атаку беспилотниками по схеме, напоминающей прошлогодний удар, когда целью стали сразу несколько военных аэродромов в глубине России. Как утверждается, фуру с дронами заметили у границы Черниговской и Сумской областей.
В кузове, помимо БПЛА, находилась мобильная группа ВСУ. Российская разведка отследила перемещение грузовика и передала координаты, после чего по цели нанесли удар из РСЗО «Торнадо‑С». Сообщается, что автомобиль, груз и личный состав противника уничтожили в районе населённого пункта Хильчичи, откуда, по данным канала, регулярно запускают беспилотники в сторону России.
Операцию СБУ «Паутина» подготовил Киев и провел 1 июня прошлого года. В ходе неё беспилотники атаковали объекты сразу в нескольких российских регионах — Иркутской, Амурской, Рязанской, Мурманской и Ивановской областях. По данным источников, Украина задействовала 117 дронов.
Известно, что грузовики, с которых осуществлялся запуск, оформили на некоего Артёма Тимофеева. По информации журналистов, он вместе с женой покинул страну до начала операции.
