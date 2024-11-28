Возвращенный с Украины житель курской Суджи написал прощальное письмо в паспорте

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Возвращенный с Украины житель Суджи Курской области написал в паспорте предсмертную записку, поскольку уже не надеялся остаться в живых. Однако мужчину спасли, рассказала RT его племянница Елена.
По ее словам, родственники Валерия покинули город в августе, когда их автомобиль расстреливали дроны боевиков ВСУ. Пенсионер проживал в городе с супругой, родные были в полной уверенности, что мужчина уедет из Суджи с семьей. По неизвестным причинам, его оставили.
В сентябре почти слепой Валерий вышел из дома, когда его захватили украинские боевики, бросив в яму, а перед этим связав. Затем пенсионера держали в школьном здании, где было холодно и плохо кормили.
Позже Валерий согласился поехать в Сумы, понимая, что его могут убить, но условия были невыносимыми. Тогда он и оставил предсмертную записку в документе.
Мужчину вернули в Россию 22 ноября, выдав ему новый паспорт.
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В сентябре почти слепой Валерий вышел из дома, когда его захватили украинские боевики, бросив в яму, а перед этим связав. Затем пенсионера держали в школьном здании, где было холодно и плохо кормили.
Позже Валерий согласился поехать в Сумы, понимая, что его могут убить, но условия были невыносимыми. Тогда он и оставил предсмертную записку в документе.
Мужчину вернули в Россию 22 ноября, выдав ему новый паспорт.
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Никита Кротов