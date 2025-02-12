Впала в депрессию и призывала убивать российских детей: как сейчас живет уехавшая за границу актриса Яна Троянова*

Яна Троянова* (фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)
12 февраля актрисе и режиссёру Яне Трояновой* исполняется 52 года. Широкую известность она получила благодаря главной роли в сериале «Ольга». Чем она занимается сейчас и что думает о России, расскажет «Радио 1».
Биография Яны Трояновой*
Детство и юность
Яна Троянова* — российская актриса театра и кино, а также телеведущая. Она родилась 12 февраля 1973 года в Екатеринбурге. Её мать работала секретарём в университете и воспитывала дочь одна. Отца, ресторанного певца Виктора Смирнова, девочка узнала только в свои 15 лет — мать не стала сообщать ему о беременности, так как он был женат. Чтобы не зависеть ни от кого, она сама выбрала для дочери фамилию и отчество.
«Я не знала его с рождения. Впервые увидела в 15 лет. Потом были редкие встречи. Мама хотела, чтобы мы общались, но я была не готова. Теперь, когда мамы нет на свете, я созрела», — отмечала актриса.
Детство Трояновой* прошло в основном с бабушкой, поскольку мать много работала. Однако, когда ей было пять лет, ее бабушка скончалась — она долго боролась с раком. С этого момента мать воспитывала её одна.
Фото: Instagram** / @troyanovayana
В школе у будущей актрисы были сложности с поведением и учёбой. После окончания школы она вместе с матерью переехала во Владивосток. Долгое время Троянова* не могла определиться с будущей профессией и несколько лет нигде не училась.
Позже она поступила в Уральский государственный университет, выбрав философский факультет. Завершив обучение, решила кардинально сменить направление и поступила в Екатеринбургский театральный институт. Одновременно с учёбой начала работать в местных театрах.
Именно в этот период Троянова* познакомилась с Василием Сигаревым — режиссёром, сценаристом и продюсером. Он ставил в театре свою пьесу «Чёрное молоко», а Яна* принимала в ней участие. Их отношения быстро вышли за рамки творчества, и вскоре они приняли решение уйти из театра, чтобы попробовать себя в кино.
Начало карьеры
Троянова* и Сигарев решили объединить усилия в кино. Их первым совместным проектом стала драма «Волчок», которую режиссёр представил в 2009 году. В этом фильме Троянова* исполнила главную роль, а сама картина во многом отражала события из её собственной жизни. За эту работу актриса получила несколько престижных наград.
Яна Троянова* (фото: Instagram** / @troyanovayana)
После этого она снялась в таких фильмах, как «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ», «Детки» и «Марафон желаний».
В 2014 году актриса попробовала себя в качестве режиссёра, сняв короткометражный фильм «Рядом». Картина получила признание критиков и вошла в конкурсную программу кинофестиваля «Кинотавр» в номинации «Короткий метр».
Настоящая популярность пришла к Трояновой* в 2016 году, когда она сыграла главную роль в комедийном сериале «Ольга». До этого момента Троянова* принципиально не снималась в сериалах, считая этот формат неподходящим для себя.
В 2019 году Троянова* освоила ещё одну профессию, став ведущей реалити-шоу «Последний герой» на канале ТВ-3.
Почему Троянова* уехала из России
После начала спецоперации на Украине Яна Троянова* открыто высказалась против действий российских властей, после чего исчезла из медиапространства. В это время она принимала участие в съёмках заключительного сезона сериала «Ольга», и представители телеканала ТНТ попросили её воздержаться от публичных заявлений на политические темы.
«Продюсеры очень хотели "Ольгу", они любят ее. Я подумала, что сделать последнюю роль в России, наш любимый проект, отдать это людям, заработать денег можно. Мне говорили: "Ты сорвешься, и тогда все деньги, которые мы вложили... Мы просто уйдем сидеть за растрату". Я дала слово пацана. Люди вкладывают деньги, мне нужно будет молчать. Я даю это слово, о котором позже, конечно же, пожалею», — рассказала Яна*.
Завершив работу над проектом, Троянова* приняла решение покинуть Россию. По её словам, на протяжении десяти лет она пыталась отстаивать свои права, но безуспешно, а спецоперация стала для неё последней каплей.
Яна Троянова* (фото: Instagram** / @troyanovayana)
За участие в финальном сезоне актриса получила многомиллионный гонорар. Кроме того, перед отъездом она продала свою московскую квартиру за 40 миллионов рублей. Актриса утверждала, что опасалась за свою безопасность, так как, по её мнению, за ней могли следить спецслужбы.
«Я вообще не собиралась во Францию. Просто понимала: выскочи — потом подумаем. Мне было опасно оставаться. Я уехала 15 октября. Удивительно, что как раз заканчиваются съемки "Ольги"», — сказала она.
Как живёт за границей
В день, когда актриса завершила работу на ТНТ, ей одобрили шенгенскую визу. Она сначала улетела в Стамбул, а потом перебралась во Францию, где решила остаться.
«Вдруг 15 октября мне на дом доставляют визу. Не могу поверить, что ставила себе эту дату и покидаю страну 15 октября. Сначала Стамбул. Сижу там два дня на берегу моря и реву. Понимаю, что все — беру билеты в Париж и лечу. У меня виза таланта — она дается на основании того, что я более не могу делать проекты в России, не могу работать в России, плюс они, конечно, просят показать, что я боролась против режима», — рассказала в интервью Троянова*.
Яна Троянова* (фото: Instagram** / @troyanovayana)
По её словам, никакого собственного жилья за границей у неё нет. Первое время она жила в Париже, потом в Пюто, а позже перебралась в Версаль. Она признаётся, что эмиграция далась ей тяжело — из-за переезда она столкнулась с депрессией.
«Сначала у меня была злоба на Россию, на себя, а потом поняла, что я просто умираю. Меня злоба внутри убивала. Пришлось обращаться к психологу», — призналась артистка.
Яна Троянова* про Россию
В интервью европейским СМИ, Троянова* сделала скандальное заявление— в частности, она поддержала радикальные призывы украинцев к расправам над русскими.
«И, конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам сегодня кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей. Или как украинцы говорят: хороший русский — мертвый русский"», — написала она.
Кроме того, актриса считает, что Россия ее предала.
«Меня моя родина предала. Вот это меньшинство, которым я так горжусь, что я там оказалась, преданная Россией», — заявила артистка.
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Личная жизнь Яны Трояновой*
Троянова* была замужем дважды. Её первый муж, за которого девушка вышла в 17 лет, Константин Ширинкин, умер в 2004 году. В 2011-м их сын Николай покончил с собой.
«Я виновата. Я не растила этого пацана так, как нужно заниматься своими детьми. Это был сорняк. Нежеланный ребенок. Я забеременела — это называлось "залетела", — в 17 лет. Меня не взяли на аборт, хотя я очень хотела», — призналась актриса.
Второй брак с режиссёром и сценаристом Василием Сигаревым закончился разводом в 2020 году.
Яна Троянова* (фото: Instagram** / @troyanovayana)
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