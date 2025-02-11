Отказывается ехать в Донбасс и перестал появляться на ТВ: как сейчас живет бездетный Сергей Пенкин

Сергей Пенкин (Фото:Телеграм@singerpenkin)
Сергей Пенкин стал реже мелькать на экранах телевизоров и светских раутах, но продолжает активно выступать и делиться своим опытом с молодыми талантами. Что происходит в жизни артиста и как он относится к событиям на Украине, читайте в материале «Радио 1».
Путь на сцену
Сергей Пенкин появился на свет в семье, где царила скромность и простота. Его мать работала уборщицей в церкви, а отец, прошедший войну, был машинистом на железной дороге. Юный Сергей всегда любил музыку и оказался очень настойчивым в отношении музыкальной карьеры.
Сергей Пенкин после окончания школы отправился служить в армию, а затем стал студентом Пензенского училища культуры и искусств. В начале восьмидесятых он перебрался в столицу и поначалу трудился дворником.Сергей Пенкин 11 лет пытался поступить в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Певец рассказывал, что из-за неординарного образа его долго не принимали в Гнесенку.
В результате Пенкин стал студентом академии, и это произошло благодаря преподавателю Наталье Андриановой, которая предоставила ему возможность учиться бесплатно. Во время учебы он также работал вокалистом в ресторанных ансамблях и гастролировал с варьете ресторана гостиницы «Космос».
В 1992 году Сергей Пенкин впервые появился на экранах телевизора. Его музыкальный клип на песню Feelings стал настоящим хитом. и уже в 1994 году артист отправился в свой первый гастрольный тур по стране, который назвал «Покорение России».
Уникальный голос
Сергей Пенкин (Фото:Телеграм@singerpenkin)
Сергей Пенкин — певец с необыкновенным голосом, который охватывает четыре октавы. Этот феноменальный талант был отмечен даже в Книге рекордов Гиннесса. В отличие от многих популярных артистов в России, Пенкин не страдает от «звёздной болезни». Несмотря на свою известность, он остаётся простым и искренним человеком.
В 2003 году журнал «Ваш досуг» признал Сергея Пенкина «Человеком года». А через четыре года благотворительная организация «Добрые люди мира» вручила ему серебряный орден «За служение искусству» — за его искреннюю доброту и чистоту намерений. 9 декабря 2023 года певец Сергей Пенкин получил звание заслуженного артиста России.
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Своя школа вокалаСергей Пенкин (Фото:Телеграм@singerpenkin)
В ноябре 2015 года Сергей Пенкин открыл вокальную школу. Он создал её, чтобы делиться своими знаниями и навыками с талантливой молодежью. Занятия в школе проводятся по уникальной методике, разработанной самим Сергеем Пенкиным. В 2021 году Министерство просвещения Российской Федерации наградило артиста почётной грамотой за вклад в развитие образования.
Пенкин о концертах в Донбассе
В ходе беседы с Ксенией Собчак в рамках YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» музыкант заявил, что у него нет определённого мнения по поводу специальной военной операции и он не планирует уезжать из России. Ехать с концертами на Донбасс артист тоже не собирается.
«Мне тяжело будет выступать в Донбассе. Среди разрухи и этих людей ты приезжаешь петь. Это какое-то кощунство, мне так кажется. Это будет очень больно», — поделился артист с Ксенией.
Пенкин сейчасСергей Пенкин (Фото:Телеграм@singerpenkin)
Сергей реже стал участвовать в больших концертах и появляться на ТВ. Исполнитель заявил, что сборные выступления — это «бал лицемерия». Он признался, что не испытывает симпатии к богемной жизни, предпочитая работать там, где его действительно ждут.
Сергей Пенкин не останавливается в своём творчестве. Он продолжает создавать новые музыкальные произведения и давать сольные концерты. Весной 2025 года планируется выступление певча на сцене Государственного Кремлёвского Дворца с программой «Лучшее». В этом концерте будут собраны самые яркие композиции, созданные артистом за последние 35 лет его творческой карьеры.
Исполнитель в настоящий момент не состоит в браке и не имеет детей, но это не вызывает у него чувства одиночества.
«Хотя в свои 64 я прекрасно себя чувствую и еще много всего планирую сделать в своей музыкальной карьере. Жизнь продолжается, и творчество тоже!» — подчеркивает Пенкин.
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