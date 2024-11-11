Эксперт спрогнозировал ход СВО после подрыва дамбы боевиками ВСУ в ДНР

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Подрыв Терновской дамбы боевиками ВСУ не остановит продвижение российских войск, посчитал в беседе с «Абзацем» военный аналитик Борис Рожин.
«Спасёт ли это кураховскую группировку [ВСУ]? Нет, потому что помимо наступления с севера или наступления с юга к той же дороге, которую они пытаются прикрыть, также идёт штурм восточной окраины [Курахова]. И с юго-востока также идёт наступление – со стороны Богоявленки. В целом это вряд ли спасёт противника. Конкретно на этом участке они пытаются замедлить наше наступление», — прокомментировал собеседник.Ранее российские военкоры сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года, когда власти Луганской и Донецкой народных республик попросили Москву помочь отразить агрессию со стороны киевского режима.
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