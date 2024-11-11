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Эксперт спрогнозировал ход СВО после подрыва дамбы боевиками ВСУ в ДНР

Аналитик Рожин: подрыв ВСУ дамбы под Кураховом не остановит продвижение ВС РФ
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Подрыв Терновской дамбы боевиками ВСУ не остановит продвижение российских войск, посчитал в беседе с «Абзацем» военный аналитик Борис Рожин.
«Спасёт ли это кураховскую группировку [ВСУ]? Нет, потому что помимо наступления с севера или наступления с юга к той же дороге, которую они пытаются прикрыть, также идёт штурм восточной окраины [Курахова]. И с юго-востока также идёт наступление – со стороны Богоявленки. В целом это вряд ли спасёт противника. Конкретно на этом участке они пытаются замедлить наше наступление», — прокомментировал собеседник.
Ранее российские военкоры сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище.



Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года, когда власти Луганской и Донецкой народных республик попросили Москву помочь отразить агрессию со стороны киевского режима.

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Ганчев: Киев уничтожает села под видом эвакуации мирных жителей под Харьковом
11 ноября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Киевский режим под видом эвакуации гражданских в Харьковской области из населенных пунктов под Купянском уничтожает села, пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя региональной военно-гражданской администрации Виталия Ганчева.
«Украинские власти уже заявляют об эвакуации населения из этого поселка и 10 близлежащих. Но на примере других населенных пунктов, в частности Купянского района, мы видели, как на самом деле эта процедура происходит. Приспешники киевского режима оставляют за собой выжженную землю, намеренно лишая людей их домов и надежды на возвращение», — прокомментировал чиновник.

Перед этим эксперт Борис Рожин спрогнозировал дальнейший ход спецоперации после того, как боевики ВСУ подорвали Терновскую дамбу в Донбассе. Аналитик ответил, что теперь ждет украинских боевиков.

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Названа предположительная дата начала переговоров между Россией и Украиной
Соскин: переговоры России и Украины могут начаться 21 января
11 ноября 2024, 17:23

Фото: iStock/Diy1

21 января 2025 года могут начаться переговоры между Россией и Украиной. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«21 января. В этот день они должны сесть уже, представитель Украины и России», — заявил Соскин на своем Youtube-канале.

Он также предположил, что Владимир Зеленский покинет пост президента Украины примерно 22 декабря, а непосредственно перед началом российско-украинских переговоров, 20 января, будет проведена инаугурация нового президента Украины.

Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявлял, что США могут представить инициативу для начала мирных переговоров по Украине до конца текущего года. По его словам, в худшем случае начало переговоров ожидается в начале 2025 года. Аналитик отметил, что это может произойти в январе или феврале.

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Киев держит у Курской области больше сил, чем в Донбассе
Pais: Киев сосредоточил у Курской области больше сил, чем в Донбассе
11 ноября 2024, 17:11

Фото: iStock/Michele Ursi

Численность ВСУ в Сумской области, откуда противник вторгся в Курскую область, превышает число украинских военных на самых горячих точках в Донбассе. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на украинских военных.
«Артиллерийский огонь, полеты авиации и движение бронетехники в Сумах настолько интенсивны, что это удивляет по сравнению со слабыми позициями Украины в самых горячих точках Донбасса. Численность войск, которыми они там располагают, очевидно превосходит количество военных в бригадах, которые отступают (в Донбассе — ред.)», — говорится в статье.

Военные ВСУ рассказали изданию, что на территории Курской области противник не имеет нехватки в личном составе, при этом боевики нуждаются в вооружении.

Добавляется, что ВСУ в курском приграничье проводят ротацию личного состава каждые 10 дней, однако изначально планировалось проводить ее раз в три дня. В то же время в Донбассе, по словам украинских военных, пехота находится на линии боевого столкновения порядка 25 дней.

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Эксперт оценил вероятность разрешения Байденом бить вглубь РФ
Аналитик Ярыгин усомнился в разрешении Байденом ударов вглубь РФ
11 ноября 2024, 17:09

Фото: istockphoto/rarrarorro

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден вряд ли разрешит Украине бить американскими вооружениями вглубь РФ, предположил в разговоре с изданием «Лента.ру» политолог Григорий Ярыгин. Эксперт подчеркнул, что заокеанский лидер и раньше избегал этого. С тех пор обстоятельства не изменились, говорит Ярыгин.
«Есть ли необходимость обострять конфликт в этот период? Если демократическая администрация раньше не шла на этот шаг, то я бы не ожидал, что это произойдет сейчас, но исключать нельзя. Думаю, что намеренно сам Байден сейчас не планирует принимать таких решений, если только на него кто-то окажет давление», — прокомментировал собеседник.

Он добавил, что, если Байден на это пойдет, то новоизбранный республиканец Дональд Трамп сможет отменить решение, когда станет президентом. Что касается эффективного внешнего давления на США, Ярыгин отметил, что раньше такого не удавалось никому.

Аналитик резюмировал, что Байден вряд ли захочет портить жизнь Трампу своими решениями.

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В Британии ответили, сможет ли Байден помочь Украине за оставшийся срок
The Guardian: Байден не поможет Украине до ухода с поста
11 ноября 2024, 17:07

Фото: istockphoto/Vacclav

У действующего президента США Джо Байдена слишком мало времени, чтобы помочь Киеву вооружениями и финансами до прихода республиканца Дональда Трампа, с приходом которого прогнозируется изменение политики, пишет The Guardian.
«Если Трамп прекратит военную помощь Украине, текущий пакет будет действовать только до конца этого календарного года, и украинцы не смогут противостоять России без военной поддержки США. Если он это сделает, то полностью изменит динамику на местах, а значит, и то, каким может быть исход», — считает глава Центра новой безопасности США Ричард Фонтейн.
Отмечается, что фаворит на должность в будущей американской администрации заставляет сомневаться, что Трамп будет и дальше финансировать киевский режим.

«Американский народ хочет, чтобы суверенитет был защищен здесь, в Америке, прежде чем мы потратим наши средства и ресурсы на защиту суверенитета другой страны», — добавил сенатор Билл Хагерти, который считается главным претендентом в госсекретари при Трампе.

Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Эксперты различного уровня обсуждают, что будет с Украиной с приходом к власти республиканцев. Все сходятся в том, что без поддержки США Европа не сможет помогать Владимиру Зеленскому. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже уклончиво отвечает на вопросы такого характера.

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#сша
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#война
#сво
#конфликт
#джозеф байден
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Названы сроки, в которые в Киеве надеются завершить конфликт
Reuters: в Киеве надеются, что конфликт на Украине кончится с приходом Трампа
11 ноября 2024, 16:48

Фото: istockphoto/Vadven

Украинский конфликт может завершиться с приходом к власти республиканца Дональда Трампа. Как пишет Reuters, следующий квартал или даже пять месяцев станут решающими.
«Следующие четыре-пять месяцев будут иметь решающее значение... Возвращение Трампа в Белый дом переводит внимание умов в Киеве на возможный финал войны», — сказано в материале.

Один из чиновников считает, что предстоящая зима будет крайне важна в этом плане.

«Я надеюсь, что война подходит к концу... Сейчас мы определим позиции для обеих сторон на переговорах, стартовые позиции», — сказал он.

Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября. Одним из его обещаний в предвыборной гонке было завершение конфликта на Украине. Трамп вступит в полномочия 20 января 2025 года.

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Стало известно, сколько боевиков ВСУ находится в Курской области
Рогов: в Курской области остается свыше 12 тысяч боевиков ВСУ
11 ноября 2024, 16:44

Фото: iStock/Olena_Z

В Курской области находится порядка 12 тысяч боевиков ВСУ. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, его слова передает «Ридус».
Он отметил, что на сегодняшний день Курская область является приоритетным направлением для Владимира Зеленского.

«Его действия уже обошлись Украине в десятки тысяч жизней солдат ВСУ. Надо понимать, что в Курскую область были стянуты военные с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Плюс ещё использовались резервы и украинцы, насильно загнанные на фронт в ходе тотальной мобилизации. Это десятки тысяч военнослужащих», — пояснил Рогов.

По его словам, украинские подразделения смогли хорошо окопаться на территории курского приграничья. Поэтому украинскому командованию достаточно 10 — 12 тысяч боевиков, чтобы какое-то время удерживать оборону на захваченной земле.

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Журналист Карлсон указал, из-за кого Украина лишилась территорий
Журналист Такер Карлсон: Украина лишилась территорий из-за США
11 ноября 2024, 16:19

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Украина потеряла территории из-за действий правительства США, заявил журналист Такер Карлсон в разговоре с сотрудником американской нацбезопасности Элриджем Колби.
«Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации (президента США Джо) Байдена», — прокомментировал Карлсон.
Он добавил, что любая система преследует цель по созданию эффекта. Желаемым эффектом в конфликте на Украине для Вашингтона стало сокращение украинцев и скупка земель иностранными гражданами, включая американцев.

Россия не раз заявляла, что оружейные поставки Киеву только затягивают конфликт. Отмечалось, что США таким образом реализуют свою стратегию «до последнего украинца».

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#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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На Западе предупредили Трампа о сильнейшей армии России
Профессор Малинен: Трамп должен понимать, что ВС РФ стали сильнейшими в мире
11 ноября 2024, 15:46

Фото: iStock/SergeyVButorin

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп должен понимать, что армия России после 2022 года стала сильнейшей в мире. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«Самое главное, что должен понять Трамп в конфликте на Украине, — это то, что российские вооруженные силы уже не те, что были до 2022 года. Сейчас это, скорее всего, самая эффективная военная мощь в мире», — написал Малинен в социальной сети Х.

Он подчеркнул, что сейчас США и НАТО уже не имеют преимущества. И эту реальность необходимо учитывать.

Ранее военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявлял, что в рядах ВСУ наблюдается рост потерь, которые не успевают восполняться. По его словам, украинцы не только не успевают восполнять потери, но и теряют солдат все более быстрыми темпами из-за падения морального духа.

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