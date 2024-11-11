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Назначенный киевским режимом руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подтвердил повреждение плотины на Кураховском водохранилище в подконтрольной боевикам ВСУ части Донбасса.
Филашкин у себя в Telegram пояснил, что уровень воды речки Волчьей повысился на 1,2 метра. Чиновник подчеркнул, что жилища не подтопило. Курахово находится приблизительно в 20 километрах на запад от Донецка. На 2022 год в городе проживало 18 тысяч человек. Там находится водохранилище и крупная ТЭС.
Ранее военный аналитик предположил, спасет ли боевиков ВСУ подрыв Терновской дамбы в Донбассе.
Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда украинские неонацисты усилили обстрелы мирных граждан Донбасса.
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Ранее военный аналитик предположил, спасет ли боевиков ВСУ подрыв Терновской дамбы в Донбассе.
Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда украинские неонацисты усилили обстрелы мирных граждан Донбасса.
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Никита Кротов