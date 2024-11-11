«Мы ждем»: в США предрекли будущее Украине

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Перелом в конфликте на Украине может произойти уже в зимний период, считает экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Мы ждем, когда достигнем переломного момента. Это может случиться уже этой зимой или ранней весной, когда на Украине скажут, что они больше не могут, а Запад ответит, что у них ничего не осталось для Украины. Тогда стороны и сядут за стол переговоров», — прокомментировал аналитик.
Риттер добавил, что Киев уже проиграл, у него нет стабильности и устойчивости, он в точке невозврата.
«Украинцам дают самим достигнуть осознания своей незащищенности, и они будут вынуждены отступить», — заключил Риттер.
Ранее аналитик предположил, когда могут начаться переговоры России и Украины.
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Никита Кротов