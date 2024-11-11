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«Мы ждем»: в США предрекли будущее Украине

Экс-разведчик США Риттер: отсутствие помощи Киеву с Запада приблизит перелом
Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

Перелом в конфликте на Украине может произойти уже в зимний период, считает экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Мы ждем, когда достигнем переломного момента. Это может случиться уже этой зимой или ранней весной, когда на Украине скажут, что они больше не могут, а Запад ответит, что у них ничего не осталось для Украины. Тогда стороны и сядут за стол переговоров», — прокомментировал аналитик.

Риттер добавил, что Киев уже проиграл, у него нет стабильности и устойчивости, он в точке невозврата.



«Украинцам дают самим достигнуть осознания своей незащищенности, и они будут вынуждены отступить», — заключил Риттер.

Ранее аналитик предположил, когда могут начаться переговоры России и Украины.

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#мир
#украина
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Впавший в кому после ранения в палец боец СВО Гусев скончался
11 ноября 2024, 20:38

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Впавший в кому после ранения в палец боец спецоперации Александр Гусев умер, сообщила сестра военнослужащего Мария Вербицкая в разговоре с порталом 63.ru. Собеседница уточнила, что у военного остановилось сердце.
«Когда мы в последний раз навещали брата в госпитале, нас предупредили, что в таком состоянии нарастают осложнения. Любой орган мог отказать», — пояснила Вербицкая.
Гусев был в нескольких госпиталях, включая Макеевку, Старобельск, Белгород и Ижевск. В итоге он оказался в Самаре. Позже родне мужчины сказали, что он в коме после осложнений во время операционного вмешательства. Сестра Гусева обратилась в военную прокуратуру, обвинив медработников в безразличии.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
#новости
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Белоусов: бойцы ВС РФ уверенно продвигаются на Богуславском направлении
11 ноября 2024, 20:05

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Российские силы уверенно двигаются вперед на богуславском направлении, заставляя ВСУ отступать, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. Поздравительная телеграмма опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Сегодня, проявляя храбрость и самоотверженность, вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на богуславском направлении, заставляя противника отступать», — сказано в поздравлении.
Также отмечены успешные действия российских войск на купянском, харьковском и краснолиманском направлениях.

Ранее в Минобороны докладывали об освобождении от боевиков ВСУ населенного пункта Колесниковка под Харьковом.

Перед этим экс-разведчик США Скотт Риттер предсказал, когда может произойти перелом в украинском конфликте. Он подчеркнул, что киевский режим пришел в точку невозврата.

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#мир
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МИД РФ не согласен с обвинениями в нарушении воздушного пространства Молдавии
Захарова ответила на заявление о падении БПЛА на территорию Молдавии
11 ноября 2024, 19:49

Фото: iStock/aapsky

На сайте МИД опубликовано заявление о категорическом несогласии с обвинениями молдавской стороны в нарушении воздушного пространства республики.
10 ноября Министерство иностранных дел Молдавии опубликовало информацию об обнаружении беспилотников в Каушанском и Рышканском районах Республики Молдова. Эти летательные аппараты, как предполагается, были запущены с территории России с целью отвлечь украинские средства противовоздушной обороны. По мнению молдавского МИД, Россия «подвергает жизни молдаван угрозе».

«Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдова. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запущены с территории нашей страны, представлено не было. МИД Молдавии ограничился ссылкой на якобы имеющиеся у молдавской стороны «точные сведения», не раскрывая деталей. Уверены, что доказательства никогда не будут представлены, потому что их нет», — говорится в сообщении Захаровой.

При этом глава молдавского МИД Михай Попшой не пояснил по каким признакам БПЛА были опознаны как российские.

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В подконтрольной ВСУ части ДНР подтвердили повреждение плотины водохранилища
11 ноября 2024, 19:47

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Назначенный киевским режимом руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подтвердил повреждение плотины на Кураховском водохранилище в подконтрольной боевикам ВСУ части Донбасса.
Филашкин у себя в Telegram пояснил, что уровень воды речки Волчьей повысился на 1,2 метра. Чиновник подчеркнул, что жилища не подтопило. Курахово находится приблизительно в 20 километрах на запад от Донецка. На 2022 год в городе проживало 18 тысяч человек. Там находится водохранилище и крупная ТЭС.

Ранее военный аналитик предположил, спасет ли боевиков ВСУ подрыв Терновской дамбы в Донбассе.

Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда украинские неонацисты усилили обстрелы мирных граждан Донбасса.

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#украина
#россия
#донбасс
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#война
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Фигуранты дела о перевозке кокаина в Петербурге поехали на СВО
11 ноября 2024, 19:29

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Обвиняемые по делу о перевозке кокаина под видом манго фигуранты отправились на спецоперацию. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, уголовное производство приостановили. С Минобороны РФ заключен соответствующий контракт.
«Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу о приостановлении производства по делу и отмене мер пресечения в отношении Александра Маркова и Дмитрия Антипова в связи с заключением с ними контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Суд ходатайства удовлетворил, дело приостановил, меры пресечения в виде заключения под стражу отменил», — сказано в комментарии.
Обвиняемых отправят служить в отделение огневой поддержки штурмовиков, сейчас их передали должностному лицу. Фигурантов задержали в марте прошлого года, когда те пытались извлечь запрещенные вещества из тайника. Следователи считают, что «груз» доставили в город неустановленные члены преступной группировки. Его стоимость оценили в три миллиарда рублей.

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Хинштейн: Релоканты не смогут жить за границей на доходы от имущества в РФ
11 ноября 2024, 18:34

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Релоканты, которые сдают в аренду недвижимость в России, и «поливающим свою Родину помоями», станет проблематично жить на доходы в РФ. Об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
Он напомнил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести особый порядок для выплат гонораров и отчислений, получаемых иноагентами от использования интеллектуальной деятельности и брендов. Так, иноагенту будет необходимо открыть специальный рублёвый счёт, на который и будут зачисляться все доходы от его творчества.

По словам Хинштейна, подобные меры помогут решить проблему отключения монетизации иноагентам-музыкантам на российских стриминговых сервисах. Он уточнил, что творчество иноагентов запрещать не будут, а их песни останутся на стримингах, однако получать деньги за прослушивание они не должны.

Кроме того, релоканты, негативно высказывающиеся в адрес России, не смогут обогащаться за счет своего имущества на территории России, отметил Хинштейн.

«Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его. Иными словами — жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Ганчев: Киев уничтожает села под видом эвакуации мирных жителей под Харьковом
11 ноября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Киевский режим под видом эвакуации гражданских в Харьковской области из населенных пунктов под Купянском уничтожает села, пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя региональной военно-гражданской администрации Виталия Ганчева.
«Украинские власти уже заявляют об эвакуации населения из этого поселка и 10 близлежащих. Но на примере других населенных пунктов, в частности Купянского района, мы видели, как на самом деле эта процедура происходит. Приспешники киевского режима оставляют за собой выжженную землю, намеренно лишая людей их домов и надежды на возвращение», — прокомментировал чиновник.

Перед этим эксперт Борис Рожин спрогнозировал дальнейший ход спецоперации после того, как боевики ВСУ подорвали Терновскую дамбу в Донбассе. Аналитик ответил, что теперь ждет украинских боевиков.

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#новости
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Эксперт спрогнозировал ход СВО после подрыва дамбы боевиками ВСУ в ДНР
Аналитик Рожин: подрыв ВСУ дамбы под Кураховом не остановит продвижение ВС РФ
11 ноября 2024, 17:44

Фото: istockphoto/zim286

Подрыв Терновской дамбы боевиками ВСУ не остановит продвижение российских войск, посчитал в беседе с «Абзацем» военный аналитик Борис Рожин.
«Спасёт ли это кураховскую группировку [ВСУ]? Нет, потому что помимо наступления с севера или наступления с юга к той же дороге, которую они пытаются прикрыть, также идёт штурм восточной окраины [Курахова]. И с юго-востока также идёт наступление – со стороны Богоявленки. В целом это вряд ли спасёт противника. Конкретно на этом участке они пытаются замедлить наше наступление», — прокомментировал собеседник.
Ранее российские военкоры сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года, когда власти Луганской и Донецкой народных республик попросили Москву помочь отразить агрессию со стороны киевского режима.

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#мир
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#украина
#война
#сво
#всу
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#конфликт
#новости
#донбасс
#днр
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Названа предположительная дата начала переговоров между Россией и Украиной
Соскин: переговоры России и Украины могут начаться 21 января
11 ноября 2024, 17:23

Фото: iStock/Diy1

21 января 2025 года могут начаться переговоры между Россией и Украиной. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«21 января. В этот день они должны сесть уже, представитель Украины и России», — заявил Соскин на своем Youtube-канале.

Он также предположил, что Владимир Зеленский покинет пост президента Украины примерно 22 декабря, а непосредственно перед началом российско-украинских переговоров, 20 января, будет проведена инаугурация нового президента Украины.

Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявлял, что США могут представить инициативу для начала мирных переговоров по Украине до конца текущего года. По его словам, в худшем случае начало переговоров ожидается в начале 2025 года. Аналитик отметил, что это может произойти в январе или феврале.

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