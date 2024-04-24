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Впервые опубликовано видео военкора Филатова о боях за Авдеевку

24 апреля 2024, 19:35
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

В рамках цикла репортажей военкора Андрея Филатова опубликовано ранее недоступное видео боёв за Авдеевку.
На кадрах военные из отряда «Шторм» 114-й бригады ВС РФ ведут бои с украинскими войсками днём и ночью.

Российские бойцы между штурмами тщательно изолировали поле боя, во избежание рисков для личного состава сбрасывали на украинские позиции гранаты с беспилотников.



Артиллерию ВС РФ использовали по пункту временно дислокации ВСУ на авдеевских дачах. А по пехоте ВСУ наносились удары дронами-камикадзе.

Опубликованное RT видео снято в конце 2023 года. Ранее эти кадры не публиковались из-за оперативной ситуации на фронте.

Напомним, что российские войска полностью взяли Авдеевку 20 февраля этого года. Осуществить взятие удалось с минимальными потерями.

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#спецоперация
#вс рф
#всу
#авдеевка
Украина атакует Россию тайно переданными ей США ракетами ATACMS
Politico: Киев уже дважды использовал ракеты ATACMS, переданные ей в марте
24 апреля 2024, 20:19

Фото: iStock/bpawesome

Украина уже дважды атаковала Россию тайно переданными ей США оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Об этом сообщает издание Politico. Штаты тайно передали Киеву дальнобойные ракеты впервые за два года войны.

ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов HIMARS, которые регулярно передаются ВСУ.

Америка сняла возражения против поставок ATACMS летом прошлого года. Однако до сих пор об их отправке в Киев информации из Вашингтона не поступало.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ракеты ATACMS, поставляемые Украине, не окажут коренного влияния на ход специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#всу
#ракета
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Подполковник из Тюмени уклонился от службы на СВО и получил три года колонии
24 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/OlFedv

В Тюменской области подполковник внутренней службы УФСИН уклонился от мобилизации и получил тюремный срок. Об этом сообщает «72.ru».
Отмечается, что мужчину мобилизовали как лейтенанта запаса несколько лет назад в октябре, однако он не явился в войсковую часть ДНР. В октябре прошлого года сотрудники военкомата начали его розыск.

Сибиряк сам явился в военкомат, где ему вновь сказали ехать в зону проведения спецоперации, но он этого не сделал. В этот же период он обращался за медицинской помощью.

Медики рекомендовали мужчине амбулаторное лечение, что не препятствовало военной службе, но он остался дома с семьей. После чего суд признал мужчину виновным по статье о неявке в срок на службу без уважительных причин. Ему грозит три года тюремного заключения.

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#днр
#всу
#военкомат
#спецоперация
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Дуров: Telegram банит аккаунты, которые собирают координаты для нанесения ударов
24 апреля 2024, 19:40

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Администрация Telegram продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов», написал в своем блоге сооснователь компании Павел Дуров.
Дуров отметил, что администрация мессенджера не желает того, чтобы Telegram становился «инструментом насилия». Сооснователь Telegram не уточнил, о каких именно ударах идет речь, однако призвал пользователей уведомлять соцсеть о вредоносных источниках информации.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Антон Горелкин заявил, что разработчикам Telegram на фоне роста «интереса преступников» к мессенджеру необходимо ввести инструменты, которые позволяли бы фильтровать сообщения пользователей.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет.

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#депутат
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#переговоры
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Хадсон: украинские солдаты хотят сражаться с гражданскими, но не с военными
24 апреля 2024, 19:09

Фото: iStock/Olena_Z

Американский аналитик Майкл Хадсон заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, что украинские солдаты боятся вступать в бой с российскими военными на линии боевого соприкосновения, но при этом не против убивать гражданское население.
По словам Хадсона, многие военные украинских группировок способны лишь убивать российских мирных жителей в ДНР и ЛНР, разрушать инфраструктуру и устраивать теракты. Он отметил, что ВСУ не могут вербовать в свои ряды военнослужащих, так как украинцы боятся, что их отправят на смерть, даже не обеспечив необходимым количеством оружия.

Американский аналитик заключил, что какими бы храбрыми не были украинские солдаты, «они все будут уничтожены ВС РФ и беспилотниками».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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Сотням украинцев отказали в выдаче паспортов в Польше
Около 300 украинцев не смогли получить свои новые украинские паспорта в Варшаве
24 апреля 2024, 18:34

Фото: iStock/Silent_GOS

Около 300 украинцев не смогли получить новые паспорта в паспортном пункте в Варшаве. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на соцсети.

Отмечается, что в пропускном пункте можно было получить только разрешение на выезд. Объясняли это то техническими проблемами, то решением властей Украины.

У польской полиции нет указаний, что делать с украинцами, у которых истек срок действия паспорта. Сообщается, что граждан Украины без паспорта не будут депортировать. Однако будут проводить проверки. Депортировать могут только в случае, если иностранный гражданин представляет опасность для страны.

Ранее граждане Украины устроили скандал в госпредприятии «Документ» в Польше. Они поругались с сотрудниками, отказавшимися обслуживать мужчин призывного возраста. Ранее МИД Украины приняло соответствующее решение, запрещающее оказание консульских услуг этой категории граждан. Один из присутствующих выразил недовольство работой госпредприятия.

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#украина
#польша
#паспорт
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В США заявили, что российские специалисты могут получить ценную информацию
MWM: Россия может получить ценную информацию после захвата Leopard 2A6
24 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/Longfin Media

Изучив трофейный танк Leopard 2A6, российские специалисты могут получить ценную информацию. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

На кадрах, опубликованных МО РФ, запечатлен захваченный танк Leopard 2A6 в районе Авдеевки. Ценность доступа к нему остается высокой. Российские военные уже давно получили значительные сведения о нем благодаря опыту ведения боевых действий против него, указано в публикации.

Отмечается, что Leopard 2A6 остается самым совершенным вариантом Leopard 2 из тех, которые были переданы Киеву. От прошлой версии он отличается гладкоствольной пушкой Rh 120/L55 калибра 120 миллиметров с увеличенной длиной ствола. Это увеличивает дальность выстрела до пяти километров. Также доработана система управления огнем, а также стабилизатор пушки и тормозная система.

Ранее сообщалось, что подбитый в зоне специальной военной операции немецкий танк Leopard 2 отправляют в подмосковный парк «Патриот». Отмечается, что танк будет занимать особое место среди трофеев ВС РФ. Чтобы сдвинуть немецкую боевую машину, специалистам эвакуационной бригады пришлось разрывать гусеницы танка с помощью подрыва.

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#военные
#всу
#вс рф
#танк
#сво
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В Евросоюзе сообщили об очередном пакете помощи Украине
Фон дер Ляйен: ЕК перевела Киеву очередной транш помощи в 1,5 млрд евро
24 апреля 2024, 16:56

Фото: iStock/artJazz

Еврокомиссия перевела Украине очередной транш бюджетной помощи в размере 1,5 миллиардов евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.
Отмечается, что этот пакет военной помощи был направлен в рамках программы, согласно которой Евросоюз собирается потратить на поддержку Украины до 50 миллиардов евро до 2027 года.

Также фон дер Ляйен подчеркнула, что выделенная помощь была экстренной, поскольку украинские войска нуждаются в финансировании.

Ранее главы стран и правительств Евросоюза призвали немедленно предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО). В настоящее время большая часть украинских систем уничтожена.

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#еврокомиссия
#евросоюз
#украина
#помощь
#всу
#сво
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«Ситуация непоправимая»: бригады ВСУ отказываются от обороны в ДНР
Эксперт Меркурис: бригады ВСУ отказываются оборонять село Очередино в ДНР
24 апреля 2024, 16:45

Фото: iStock/Jakub Laichter

Несколько бригад украинских войск отказались выполнять приказ по обороне Очередино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом на своём YouTube-канале сообщил британский эксперт Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что бригада оставила свои позиции и бежала под массированным огнём артиллерии ВС РФ.

При этом военные заявляли, что ситуация на фронте непоправимая.

Меркурис добавил, что командование ВСУ вынуждено было срочно отправить на эти позиции другое подразделение для улучшения ситуации, но и оно отказалось идти на оборону.

А президент Украины Владимир Зеленский регулярно получает сообщения об успехах российских войск на этом направлении.

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#всу
#сво
#украина
#днр
#оборона
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Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей
Львова-Белова: Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям
24 апреля 2024, 16:15

Фото: iStock/Diy1

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей при посредничестве Катара. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Отмечается, что переговоры прошли в Дохе, в результате удалось достигнуть договоренности. По словам омбудсмена, 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию.

В феврале текущего года Мария Львова-Белова заявила, что ещё 11 украинских детей воссоединились со своими семьями. Как рассказала омбудсмен, это самая большая группа детей, которая направлялась к своим родным и близким.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#переговоры
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