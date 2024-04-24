Впервые опубликовано видео военкора Филатова о боях за Авдеевку

Фото: iStock/zabelin
В рамках цикла репортажей военкора Андрея Филатова опубликовано ранее недоступное видео боёв за Авдеевку.
На кадрах военные из отряда «Шторм» 114-й бригады ВС РФ ведут бои с украинскими войсками днём и ночью.
Российские бойцы между штурмами тщательно изолировали поле боя, во избежание рисков для личного состава сбрасывали на украинские позиции гранаты с беспилотников.
Артиллерию ВС РФ использовали по пункту временно дислокации ВСУ на авдеевских дачах. А по пехоте ВСУ наносились удары дронами-камикадзе.
Опубликованное RT видео снято в конце 2023 года. Ранее эти кадры не публиковались из-за оперативной ситуации на фронте.
Напомним, что российские войска полностью взяли Авдеевку 20 февраля этого года. Осуществить взятие удалось с минимальными потерями.
Читайте также:
«Ситуация непоправимая»: бригады ВСУ отказываются от обороны в ДНР
Хадсон: украинские солдаты хотят сражаться с гражданскими, но не с военными
В США заявили, что российские специалисты могут получить ценную информацию
Российские бойцы между штурмами тщательно изолировали поле боя, во избежание рисков для личного состава сбрасывали на украинские позиции гранаты с беспилотников.
Артиллерию ВС РФ использовали по пункту временно дислокации ВСУ на авдеевских дачах. А по пехоте ВСУ наносились удары дронами-камикадзе.
Опубликованное RT видео снято в конце 2023 года. Ранее эти кадры не публиковались из-за оперативной ситуации на фронте.
Напомним, что российские войска полностью взяли Авдеевку 20 февраля этого года. Осуществить взятие удалось с минимальными потерями.
Читайте также:
«Ситуация непоправимая»: бригады ВСУ отказываются от обороны в ДНР
Хадсон: украинские солдаты хотят сражаться с гражданскими, но не с военными
В США заявили, что российские специалисты могут получить ценную информацию
Анастасия Чинкова