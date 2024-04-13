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В момент провозглашения Украиной начала операции против востока Украины в 2014 году было ясно, что страна «вползает в гражданскую войну», поскольку для выполнения задач привлекалась армия. Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в разговоре с РИА Новости.
Машину Прозорова взорвали в Москве в пятницу, он с ранением оказался в больнице. За несколько дней до ЧП он дал изданию интервью в связи с приближающейся десятой годовщиной так называемой «АТО» — операции, которую развязал Киев в отношении населения собственного государства.
13 апреля 2014 года, захватившие в результате государственного переворота власть на Украине начали так называемую «антитеррористическую операцию» против Луганской и Донецкой народных республик, которые выражали несогласие в связи со сменой власти и говорили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам городов и сёл, а также ранениям и массовой гибели населения Донбасса.
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13 апреля 2014 года, захватившие в результате государственного переворота власть на Украине начали так называемую «антитеррористическую операцию» против Луганской и Донецкой народных республик, которые выражали несогласие в связи со сменой власти и говорили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам городов и сёл, а также ранениям и массовой гибели населения Донбасса.
«Эти дни 10-летней давности я помню очень хорошо. Начало «АТО», объявление (и. о. президента Украины Александра — ред.) Турчинова о начале «АТО», заявление официальных представителей Службы безопасности Украины. Мы следили за этим всем очень внимательно и, естественно, делали выводы. Лично для меня вывод был один: Украина вползает реально в гражданскую войну», — отметил Прозоров.Он отметил, что привлечение армии для борьбы с населением – это «однозначно гражданская война». Собеседник издания напомнил, что даже экс-президент Украины Виктор Янукович не применял армию против протестующих на Майдане зимой 2013-2014 годов.
«Здесь с самых первых дней Турчинов заявил о привлечении вооруженных сил Украины к подавлению, скажем так, пророссийских настроений на востоке Украины», — напомнил Прозоров.Читайте также:
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Алина Юрчак