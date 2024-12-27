Врач назвал поразившую его деталь после спасения выживавшего в окружении бойца СВО

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Врач с позывным Батя, который осматривал военного с позывным Кузбасс, который прошёл восемь километров за десять часов и выбрался из окружающего ВСУ в Курской области, рассказал о поразившей его в бойце детали. Об этом сообщает RT.
Медика поразило, что боец, прошедший такой длинный путь, был в тонких резиновых сапогах. После он предоставил Кузбассу зимние сапоги с тёплыми чулками.
Военный, которому удалось выбраться из окружения, рассказал, что медики быстро привели его в чувство. В настоящее время он проходит лечение. Он восстановится полностью, однако пока его ноги малочувствительны.
Кузбасс подчеркнул, что чувствует себя уже намного лучше и считает своё спасение чудом.
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Военный, которому удалось выбраться из окружения, рассказал, что медики быстро привели его в чувство. В настоящее время он проходит лечение. Он восстановится полностью, однако пока его ноги малочувствительны.
Кузбасс подчеркнул, что чувствует себя уже намного лучше и считает своё спасение чудом.
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Анастасия Чинкова