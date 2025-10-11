Достижения.рф

БПЛА ВСУ дважды ударили по парку кованых фигур в Донецке

РИА Новости: БПЛА ВСУ дважды ударили по парку кованых фигур в центре Донецка
Вооружённые силы Украины дважды нанесли удар по парку кованых фигур в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.



По информации агентства, между 14:00 и 14:50 мск в центр города направили несколько беспилотников. В результате пострадал именно парк кованых фигур. Журналисты уточняют сведения о возможных пострадавших.

Подтверждение ударов по парку опубликовал в соцсетях глава Донецка Алексей Кулемзин. Он сопроводил сообщение фотографиями с места происшествия, на которых видны повреждённые конструкции.

Перед этим сообщалось, что мирный житель погиб при атаке БПЛА ВСУ в Курской области.

